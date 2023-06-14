"Ціною важких втрат київський режим досяг незначних результатів", – "Орестократію" повним ходом цитує Путін та інші рашисти.

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Путіноїди нарешті запустили темники, про які я писав понад місяць тому: в їхніх польових звітах зашкалюють цифри підбитих "імпортних" танків та бронемашин ЗСУ, на тлі яких московити героїчно відступають.

На початку травня кремль став підчищати в головах московитів рештки антиукраїнського оптимізму, натомість вселяючи страх, приреченість: єдиним заспокійливим для рашистів тепер є повідомлення "неймовірні втрати" ЗСУ.

Ці темники зараз розійшлися по російських пропагандонах, а також по низці західних медіа (особливо німецьких), вони присвячують цілі статті аналізу "нечуваних та неефективних втрат України".

Навіть бункерний дід під час вчорашньої зустрічі з т.зв. воєнкорами слідував методичці. Але він не просто підбріхував, а марив по повній: втрати російської сторони при відбитті атак в 10-ро менше. Втрати імпортної техніки ЗСУ складають 25%-30%. І далі за списком: 160 танків, 360 бронемашин різного типу… тобто, як зазвичай: ми втрачаємо в рази більше на полі бою, ніж реально поставляють нам західні партнери.

Наскільки брешуть московити показує Голландський дослідницький сайт з питань війни Oryx. Згідно з останніми зведеннями, втрати у воєнній техніці у ЗСУ навіть дещо менші, ніж у русні, особливо по танках і гарматах. І це феноменально, вважає Oryx. Адже для атакуючого війська збитки мали б бути у 2,5-3 рази більшими. Торік втрати рашистів в ході їх наступу сягали навіть коефіцієнту 4:1.

Ось окремо втрати по видах техніки за час контрнаступу:

По танках: Русня - 18 од.Україна - 13 од., з них 3 Leopard. Але кожен німецький танк рашисти порахували за 50-т, тому і вийшла цифра 150…

По бронемашинах: Русня - 33 од. Україна - 40 од.

По арті:Русня - 14 од. Україна - 4 од.

Кремлівська седативна інформ-політика не принесе бажаного заспокоєння ватному люду, оскільки найближчі партнери України запустили медійне контрпрограмування: вони готові компенсувати втрати ЗСУ під час наступу.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, що вийшов із ладу, але з липня будемо нарощувати постачання Leopard 1 A5", – переконує міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. До кінця 2023 року Німеччина планує відправити ЗСУ загалом понад 100 од.

Пентагон поставить в Україну нову бронетехніку навзамін втраченої на суму $325 млн, - держсекретар Блінкен. Пакет включає 25 бронемашин Stryker та Bradley, "Стінгери", "Джавеліни", 155-мм та 105-мм снаряди, ракети для NASAMS та HIMARS, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати, засоби зв'язку та запасні частини.

Окрема подяка за протитанкові снаряди зі збідненим ураном, вони ефективніше пробивають броню, ніж звичайні. Також Білий дім обговорює можливість постачання Україні касетних снарядів.

Британія оголосила про новий пакет допомоги на €107,5 млн: ЗСУ отримають радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також "гармати та значну кількість боєприпасів".

Франція активізує постачання зброї ЗСУ для допомоги контрнаступу, – Макрон. Постачання відбудеться найближчими тижнями.

Це лише частина заголовків за останніх два дні.

Тому кремлівський дурень може багатіти думкою. І його великоруский народ хай пожирає дезу про непомірні втрати ЗСУ. Але реальні тенденції протилежні, і призведуть до очікуваного - програшу русні.

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