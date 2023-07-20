Да, влиятельный американский журнал, издаваемый уже более 100 лет, посоветовал президенту США договориться с российскими элитами, чтобы они заменили путина на кого-то другого, кто прекратит войну на украинских условиях, — в обмен на снятие санкций и прочие экономико-политические уступки, возвращающие мордор и эти самые элиты к нормальной жизни.

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Комментируя, отмечу: издание солидное, и к нему в Соединённых Штатах прислушиваются. Предлагать невозможное такой авторитетный журнал не станет, а это означает следующее: среди серьёзных экспертов разделяют мнение относительно настолько дезорганизованной и прогнившей россии, что подобная замена там вполне осуществима, была бы только надлежащая мотивация, вот её-то Байдену и рекомендуют дать договороспособным элитам.

Наверняка это одновременно стало бы реализацией совершенно уникального шанса, имеющегося у Главной страны мира, оторвать россию от Китая, пока возможности для этого на редкость благоприятны.

Как известно, путин назвал распад ссср величайшей геополитической катастрофой ХХ века. Так вот, если сейчас Америка не использует момент и не заберёт у китайцев рф, то несколько позднее в США это назовут величайшей геополитической ошибкой уже века текущего. Байден войдёт навеки в американскую историю как Тот, Кто Мог, Но Прозевал.