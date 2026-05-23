'Феномен так называемого Лжедмитрия': Мельник напомнил, что Россия незаконно захватила место СССР в Совбезе ООН

Россия, незаконно захватившая место СССР в Совете Безопасности ООН и использующая его для дезинформации и манипуляций, напоминает московского Лжедмитрия. Она превратила заседание в "повторяющееся представление политического театра", выставляя себя как жертву, и это является неуважением к членам Совбеза.

Об этом отметил постпред Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза, созванном по запросу России, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что все оккупированные территории Украины должны быть освобождены.

Москва превратила заседание в спектакль

Комментируя заявления делегации РФ о якобы "ужасающем теракте киевского режима в отношении мирных россиян" в Луганской области, Мельник отметил: "Мы снова стали свидетелями бесстыдной попытки Российской Федерации перевернуть реальность с ног на голову и представить себя здесь как жертву".

Он сравнил Российскую Федерацию со "своего рода коллективным ООНовским Лжедмитрием – мошенником, который узурпировал постоянное место в Совбезе не путем установленных Уставом ООН процедур, а с помощью манипуляций и ловкости рук".

"Претензии России на постоянное место бывшего Советского Союза неприятно напоминают феномен так называемого Лжедмитрия – самозванца, который на короткое время занял московский трон под видом мнимой легитимности", – заявил дипломат.

По словам постпреда, Москва превратила заседание в "повторяющееся представление политического театра", и это является проявлением неуважения к членам Совбеза.

"Россия... продолжает использовать эту незаслуженную привилегию со все большим цинизмом и полным пренебрежением к Совбезу", – сказал Мельник.

Постпред Украины также напомнил, что миссия ООН и другие международные организации регулярно публикуют подробные отчеты о преступлениях РФ в Украине, в частности о целенаправленных нападениях на гражданских и их убийствах.

Он подчеркнул, что все оккупированные территории Украины "должны быть освобождены от российской оккупации – и они будут освобождены".

Россия ежедневно совершает военные преступления

Отвечая на заявления России относительно событий в Луганской области, постпред Украины отметил: "Все, что мы слышим сегодня о Старобельске, – это чистое пропагандистское шоу, и ничего больше".

Мельник также напомнил, что Россия использует гражданские объекты для военных целей, в частности для размещения подразделений БПЛА.

"Операции в ночь на 22 мая были направлены исключительно против российской военной машины, – рассказал он. – В результате ударов был успешно нейтрализован нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим оккупационные силы, склады боеприпасов, средства ПВО, а также командные центры".

При этом он задал членам Совбеза риторический вопрос, как долго международное сообщество будет терпеть "циничное использование" ООН со стороны России.

