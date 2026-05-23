'Даже при подписании Россией акта о капитуляции': Мельник в Совбезе ООН ответил Небензи по приглашению посетить Москву

Представители Украины не намерены осуществлять визит в Москву даже если путинский режим в России падет. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник считает, что примирения между Украиной и Россией не будет десятилетиями, а возможно и веками.

Также Мельник заявил, что Россия сейчас "проигрывает войну против Украины по всем фронтам". Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России, сообщает "Укринформ".

Ответ на пропаганду РФ

Слова постпреда Украины при ООН стали ответом на приглашение постпреда РФ Василия Небензи посетить его страну, чтобы увидеть состояние российской экономики. Мельник заявил, что у него не появится желания посетить Москву, даже если РФ потерпит поражения и путинский режим рухнет.

"Не уверен, что у меня появится желание посетить Москву. Даже когда Россия терпит поражение, даже после падения путинского режима, выплаты репараций, когда следующее российское правительство будет умолять на коленях прощение, а все военные преступники будут осуждены. Примирение между Украиной и Россией не будет десятилетиями, а возможно и веками", – заявил Мельник.

Также он добавил, что не хочет ехать в Москву, даже если это придется сделать в "составе украинской делегации, которая будет присутствовать при подписании Россией акта о капитуляции".

Мельник в ООН рассказал, что Россия проигрывает агрессивную войну против Украины как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Дипломат подчеркнул, что россияне нервничают и демонстрируют явные признаки отчаяния. Также он посоветовал Небензе послать главе МИД Лаврову и диктатору Путину сообщение "Шеф, все пропало".

Как сообщал OBOZ.UA, на пятый год полномасштабной войны против Украины страна-террорист Россия продолжает оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал найти политический и юридический механизм для лишения РФ этого статуса.

