'Фактор сдерживания был потерян': Помпео признал, что США в 2014-22 годах сделали недостаточно, чтобы остановить агрессию России

Бывший госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты не приняли достаточных мер для остановки российской агрессии против Украины в ключевые моменты. Речь идет о 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, и 2022-м, когда началось полномасштабное вторжение.

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Об этом он заявил 31 мая во время международного Черноморского форума по безопасности в Одессе. По словам Помпео, в те ключевые моменты мировое сообщество потеряло главное – фактор сдерживания.

"Я сожалею, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022 году, что был потерян фактор сдерживания. Сейчас вызов заключается в том, чтобы вернуть все к стабильности. Я был причастен к Минским переговорам. Мы много раз сидели за тем столом переговоров", – сказал он.

Он напомнил, что участвовал в Минском переговорном процессе и обратил внимание на то, что содержание тогдашних дискуссий почти не отличалось от нынешних. Это, по его словам, свидетельство того, что война с Россией не просто о дипломатии.

"Бьюсь об заклад что, если посмотреть на документы, которые обсуждались во время Минских переговоров, я уверен, что они будут выглядеть почти идентичными тем, которые обсуждаются сейчас. Это должно нам всем напоминать, что когда Путин положит оружие на минуту, то нельзя в это время возвращаться к покупке российского газа. Когда Владимир Путин положит оружие на минуту, нельзя возвращаться к "той жизни, какой она когда-то была", – добавил он.

Несмотря на все, Помпео заверил, что в американской политике нет серьезных голосов, которые призывали бы "пожертвовать Украиной" ради мира.

"Я никогда не слышал, чтобы кто-то такое говорил. Многие из Республиканской партии высказывали мнения, которые противоречат глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу. Но я уверен, что они также понимают, что в итоге США не могут просто так отойти от этого. Это не тот случай, когда можно сказать: "Удачи, дальше вы сами". Это будет преследовать всех нас. Тех, кто верит в базовое человеческое достоинство, права собственности, все признаки суверенитета наций. И я считаю, что в конце концов эти ценности победят", – сказал он.

Помпео также отметил, что во время первого президентства Дональда Трампа Путин не решился на полномасштабное вторжение именно из-за страха перед возможным жестким ответом США.

Напомним, Помпео также заявил, что США не имеют ни морального, ни стратегического права оставлять Украину наедине в войне с агрессором, а признание Крыма как части России станет серьезной стратегической ошибкой с далеко идущими последствиями. Любое отступление или компромисс лишь укрепит позиции авторитарных режимов, которые внимательно наблюдают за ходом событий и могут воспринять это как сигнал к дальнейшей агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, что 24 апреля в Вашингтоне появились сигналы о возможном изменении позиции США относительно статуса Крыма. Это вызвало резкую реакцию европейских лидеров. Европейский Союз предупредил, что даже в случае признания администрацией Дональда Трампа Крыма частью России ни одна из стран ЕС не поддержит такое решение.

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