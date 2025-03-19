'Евросолидарность' принесла в Офис президента 145 тысяч подписей за отмену санкций против Порошенко

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" принесли в общественную приемную Офиса президента подписи под петицией об отмене незаконных санкций против Петра Порошенко. После того, как Офис президента отказался регистрировать несколько электронных петиций, по всей стране неравнодушные граждане собрали 145 тысяч живых подписей.

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Однако, как сообщила пресс-служба "ЕС", общественная приемная ОП оказалась пустой, а где были сотрудники – непонятно.

"Зеленский отвечает за то, чтобы Украина развивалась как демократическое государство. Сейчас с народными депутатами мы находимся у общественной приемной Офиса президента. Мы видим – вывеска есть, написаны часы работы, контактный телефон. И висит лента, что никого там нет, а зарплата, наверное, капает", – отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы привезли в общественную приемную Офиса президента 145 тысяч подписей, которые были собраны в разных регионах Украины, против санкций, наложенных на пятого президента Украины. Напомню, наши коллеги Динара Габибуллаева и Александр Погребисский пытались зарегистрировать электронные петиции. Однако эти петиции не зарегистрировали на сайте Офиса президента. И тогда собрали в разных регионах Украины 145 тысяч подписей. Люди не побоялись, оставили свои имена, фамилии контактные данные, то есть живые, реальные украинцы, которые выступают против произвола", – говорит Геращенко.

"Получается так, что петицию специально блокируют. Люди собрали подписи, а передать эти подписи некуда. Мы видим, что общение президента Украины с гражданами идет в одностороннем порядке – с записями соискателей, со своей повесткой дня, со своими приоритетами, но не относительно того, что беспокоит граждан Украины. И это недопустимо, потому что если кто-то очень стремится в Европейский Союз, то должен обеспечить, чтобы все демократические процедуры в стране работали", – отмечает председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Для Зеленского не впервой нарушать Конституцию Украины, но он забыл главное: "источником и носителем власти в Украине является народ". Вот как он относится к людям, даже не хочет их слышать. Потому что если бы хотел их слышать, то общественная приемная была бы открыта, там принимали бы обращения, на эти обращения шли бы ответы. Это показывает реальное отношение к каждому украинцу", – считает сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Шесть лет назад обещали народовластие, демократию, референдумы, а в действительности неспособны даже организовать нормальную работу общественной приемной. "Европейская солидарность" готовит запрос на Зеленского на руководство его Офиса по одному вопросу – существует ли еще у них отдел по работе с гражданами, кто его возглавляет, сколько этот человек получает денег. Но что мы можем пообещать всем гражданам, которые поставили эти подписи, – мы передадим их в Офис президента, мы передадим их адресату, не сомневайтесь. Мы найдем варианты, как это сделать", – подчеркнула Ирина Геращенко.