'Это точно не ультиматум': дипломат объяснил нюанс с заявлениями Трампа по России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, несмотря на угрозы в адрес страны-агрессора России, будет пытаться вести дружеский диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. 50 дней, которые американский лидер дал Москве, совсем не похожи на ультиматум.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. Таким образом США фактически дают зеленый свет летнему наступлению РФ.

"Он (Трамп. – Ред.) до последнего будет пытаться сохранить шанс говорить с Путиным как с партнером, а не как с врагом. И эта линия, несмотря на его крайнюю раздраженность, фрустрацию и возмущение из-за неуступчивого и вызывающего поведения Путина, – до сих пор сохраняется. Что касается этих "50 дней", то это точно не ультиматум. Если помните, сначала даже были заявления, что, мол, Трамп выставил Путину ультиматум. Но теперь даже те, кто такое говорил, больше эту фразу не употребляют. Потому что ультиматум – это когда дают два-три дня. Ну максимум неделю, но отнюдь не полтора месяца. И надо также понимать контекст: это все происходит на фоне летнего наступления России, фактически развязывая ей руки", – пояснил эксперт.

По его мнению, показательным является то, что слова президента США не вызвали в Москве ни паники, ни даже нервной реакции. Спокойно отреагировали не только кремлевские пропагандисты, но и финансовые рынки, ведь вместо обвала наблюдался их рост. Инвесторы ожидали решительного заявления или конкретных действий, но в результате ничего существенного не прозвучало. Шамшур отметил, что позитивом можно считать только упоминание о поставках оружия Украине, однако и здесь ситуация выглядит не так однозначно.

В ответ на вопрос, будет ли ожидать Трамп в течение всех 50 дней согласия Путина относительно его инициативы по прекращению огня и начала "нормальных" переговоров, посол отметил, что сейчас это выглядит как наиболее вероятный сценарий.

"Хотя, конечно, не стоит исключать и каких-то событий или обстоятельств, которые могут заставить Трампа действовать жестче. Во-вторых – относительно мер. Вы же слышали: теперь он говорит не о 500 процентах пошлин – с самого начала было понятно, что это нереалистично – а о "100 процентах". И есть такой вариант, когда эти сто процентов таки введут против России. Но эффект будет минимальным – потому что объем торговли с Россией в США мизерный", – подчеркнул он.

Шамшур также добавил, что ключевым элементом являются санкции против третьих стран, которые поддерживают российскую военную машину. Без такой внешней помощи она давно потеряла бы способность функционировать. Основными партнерами в этом вопросе остаются Китай и Индия. С Пекином Трамп стремится договориться, и в такой ситуации введение новых санкций с "украинским" аргументом выглядит сомнительно.

Что касается Индии, то она является стратегическим союзником США, которого Вашингтон поддерживал и при администрации Байдена. К тому же премьер Моди – один из немногих мировых лидеров, которых Трамп действительно уважает. Поэтому большинство экспертов скептически оценивают возможность настоящего санкционного давления.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против РФ и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля глава Белого дома заявил, что Вашингтон передаст Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из американского бюджета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!