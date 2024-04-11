Это означает разделение страны: Огрызко прокомментировал возможность обмена оккупированных украинских территорий на членство в НАТО

В Европе и США снова активно обсуждают "мирные инициативы" по Украине. Основной тезис кулуарных разговоров – Украина может уступить свои территории, например Крым и Донбасс, в обмен на гарантии немедленного вступления в НАТО. О некоторых компромиссах говорит и генсек НАТО Столтенберг, не отмечая какие именно он имеет в виду.

"Абсурдный и неприемлемый для Украины вариант", – такое мнение по поводу озвученных предложений в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Это означает фактически разделение нашей страны на две части, что является неприемлемым вариантом. К тому же такой сценарий приведет не к окончанию войны, а к возможной паузе перед очередной масштабной агрессией со стороны России.

Лично меня смущает такой подход. После того как мы согласимся на такое развитие событий, нас примут сразу в НАТО? Или как сегодня нас принимают в ЕС, когда непонятно, что и как будет в этом направлении. Пора пересмотреть подходы к этому вопросу, потому что иначе мы зайдем не туда", – отметил Владимир Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Европе и США параллельно публикуются "мирные инициативы" в отношении Украины. Все это происходит накануне масштабного мирного саммита в Швейцарии и больше похоже на зондирование почвы по поводу возможных уступок.

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