'Это был мир, достигнутый силой': Хили призвал Трампа завершить войну в Украине по примеру Газы

Министр обороны Великобритании Джон Хили напомнил об обещании президента США Дональда Трампа способствовать установлению мира в Украине. Это его заявление прозвучало на фоне успеха мирного урегулирования в секторе Газа при посредничестве американского лидера.

Об этом Хили сказал во время открытия 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в формате "Рамштайн", передает "Укринформ". Он отметил, что этот мир на Ближнем Востоке был достигнут силой.

"Мы встречаемся в 1329-й день жестокого вторжения Путина в Украину, войны, которую он думал выиграть в течение недели. Но мы также встречаемся в неделю, когда подписан прорывной мирный план в еще одной ужасной войне, что напоминает нам, что даже в самые тяжелые времена мир возможен", – отметил британский министр.

Он высоко оценил лидерство Дональда Трампа в обеспечении прекращения огня в Газе, подчеркнув, что "это был мир, достигнутый силой".

Хили добавил, что международное сообщество полностью переключает внимание на войну в Украине. Министр обороны Британии обратился к главе Пентагона Питу Гегсету, присутствующему на заседании.

"Ваше присутствие здесь напоминает нам об обязательствах президента Трампа также обеспечить мир в Украине", – сказал Хили.

В то же время глава Минобороны Великобритании отметил, что вовлеченность партнеров должна соответствовать решимости Украины.

"Наша поддержка должна соответствовать уровню эскалации Путина. И наша роль как членов Контактной группы заключается в том, чтобы гарантировать Украине силу", – заявил министр.

Хили напомнил, что агрессия России не ограничивается Украиной, и призвал участников формата "Рамштайн" продолжать поддерживать Киев.

"Безопасная Европа нуждается в сильной Украине. И безопасность всех наших стран начинается в Украине", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения российской агрессии в Украине. Немецкий политик отметил успех посредничества американского лидера в завершении войны в секторе Газа.

