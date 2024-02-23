'Эта перезагрузка': Зеленский объяснил, почему уволил Залужного и сменил ключевое руководство ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ необходимостью "перезагрузки" руководства армией. Он указал, что речь идет о "вещях, которые долго не менялись", но не уточнил, какие именно.

Об этом украинский лидер говорил в интервью американскому каналу FoxNews. Там подчеркнули, что разговор записывался в локации вблизи линии фронта – буквально в 2,5 км от вражеских позиций.

Журналисты поинтересовались, почему в Украине сменили главнокомандующего и в целом ключевое руководство Вооруженных сил. Зеленский ответил, что это "перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента" украинского военного командования.

По его словам, речь идет не об "изменении курса наших действий", а лишь "о вещах, которые долго не менялись".

"Мы должны быть быстрее, это значит, что мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей", – высказался Зеленский.

Журналисты упомянули о вручении Героя Украины генералу Валерию Залужному и поинтересовались, означает ли эта награда, что он и "в дальнейшем будет поддерживать политику президента или, возможно, уйдет в оппозицию". В ответ Зеленский заявил, что "это выбор Залужного".

"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", – сказал президент.

В этом же интервью Зеленский объяснил, почему США должны помочь Украине выиграть войну, а также указал, когда может закончиться война.

Как сообщал OBOZ.UA, отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стала одной из топовых тем западных СМИ. Журналисты выделили пять основных причин этого увольнения. Со своей стороны издание Washington Post заявило, что речь идет о конфликте Зеленского и Залужного, который спровоцировала кремлевская ИПСО.

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