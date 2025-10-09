'Есть несколько выходов': Зеленский объяснил ситуацию с блокированием Венгрией вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подавляющее большинство европейских партнеров поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, только Венгрия не демонстрирует готовности одобрить решение.

Об этом глава государства сообщил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. По словам Зеленского, причина такой позиции Будапешта – внутренние мотивы, связанные с предстоящими выборами.

Президент заявил, что Украина имеет стабильную поддержку со стороны 26 стран-членов Евросоюза по вступлению в сообщество. Однако Венгрия не готова поддержать соответствующее решение.

"Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна – выборы в Венгрии предстоящие. И именно Европейский Союз – это направление является главным триггером для предвыборной кампании действующего Премьер-министра в Венгрии. Он базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует все, что Евросоюз предлагает", – отметил Зеленский.

Почему Венгрия против вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует критику ЕС как часть своей предвыборной стратегии:

"На этой критике он подпитывает, скажем так, свой электорат или более радикальный электорат. И у него Украина – это один из главных, а может, главный стимул, чтобы именно на основе блокирования Украины рос рейтинг его партии, партии действующего Премьер-министра Венгрии. Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас".

Что предлагает Зеленский

По словам главы государства, "есть несколько выходов из этой ситуации". В частности изменение правил голосования в ЕС, когда решения принимаются большинством голосов, а не единогласно. Президент отметил, что тему уже обсуждают на уровне лидеров Евросоюза.

Еще одним вариантом является влияние партнеров на позицию Венгрии другими дипломатическими рычагами. Владимир Зеленский уверен, что до конца 2025 года Украина будет готова выполнить все шесть кластеров, необходимых для дальнейшего вступления в ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по мнению венгерского премьера Виктора Орбана, Владимир Зеленский якобы прибегает к "моральному шантажу", чтобы заставить страны Евросоюза поддержать вступление Украины в блок.

Орбан отметил, что Украина не имеет права требовать членства, ведь решение принимается государствами-членами единогласно. Он написал открытое письмо Зеленскому, в котором заявил, что Венгрия не имеет "морального долга" поддерживать евроинтеграционные стремления Киева.

Также ранее стало известно, что во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября венгерский премьер Виктор Орбан публично отказался признать Россию самой большой угрозой Европе. Таким образом он "ответил на вопрос, кто в этой войне на чьей стороне".

