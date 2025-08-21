Чому більшість людей хочуть потрапити до раю?

Видео дня

Все тому, що Бог створив кожного з нас і нагородив нас внутрішнім почуттям, яке нам нагадує, що є щось більше, ніж це життя. Ми створені для вічного життя, і воно починається в момент нашої смерті. Одні люди намагаються ігнорувати цей факт, інші навіть відкрито відкидають його – атеїсти публічно виступають проти існування потойбіччя. Проте в кожному з нас є почуття, яке знову і знову звертає наш погляд на небеса. Автор Старого Завіту сказав, що Бог "вклав усвідомлення вічності у серця людей". (Екклезіяст 3:11)

У різних релігійних і філософських навчаннях уявлення про те, як потрапити до раю, сильно різняться. У більшості випадків це пов'язано з духовним розвитком, дотриманням релігійних законів і здійсненням добрих справ. Деякі вчення акцентують увагу на вірі та благочестя, інші – на благих справах та моральному способі життя. У деяких концепціях, рай є нагородою за самовідданість і добрі справи.

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що хотів би після смерті потрапити до раю і розраховує, що цьому допоможуть його зусилля щодо завершення війни в Україні.

"Я хочу, щоби це закінчилося. Американські солдати там не гинуть, здебільшого страждають росіяни та українці. Якщо я зможу досягти того, щоб щотижня не гинули 7 тисяч людей, це буде чудово".

За словами Трампа, він сподівається потрапити до раю, хоча "не дуже добре справляється" для того, щоб заслужити це місце. "Але якщо все ж таки вдасться туди потрапити, то саме це [врегулювання війни в Україні] стане однією з причин", — додав Трамп.

Постать 47-го президента Сполучених Штатів є мабуть однією з головних тем дискусій у світі. Не секрет, що до нього люди, як в США, так і в інших країнах, відносяться по різному. І далеко не усі є його прихильниками. І це природньо. Така доля публічного політика світового масштабу. Але, яке б до нього не було відношення - від захоплення до повного несприйняття, не можна не погодитись, що Дональд Трамп дійсно є світовим лідером, який заслуговує щирої поваги.

Будучи за крок до смерті, коли тільки щасливий випадок врятував його, тоді ще кандидата в президенти від того, щоб повторити долю Джона Кеннеді. Але, нападник, постріл якого міг обірвати його життя, промахнувся і світ в другий раз отримав Дональда Трампа лідером наймогутнішої країни світу.

Для нас українців, його повторний прихід у Білий дім, сприймався з великою пересторогою, оскільки були певні підстави вважати, що Трамп симпатизує Путіну, який є найбільшим злом для українців. Однак, ще в період передвиборних перегонів і вже після вступу на посаду, Трамп заявив, що закінчення цієї жахливої війні є одним із головних пріоритетів у його державній діяльності. З огляду на це, викликає щиру повагу його бажання добитися мирного та справедливого завершення війни.

Я зараз не буду оцінювати усі його дії і заяви щодо можливих заходів для припинення війни і початку мирних переговорів - вони є інколи не зрозумілими для багатьох людей і суперечливими, хочу звернути увагу на головне. Головне,- якраз і полягає у тому, що єдина людина яка здатна посадити міжнародного злочинця Путіна за стіл мирних переговорів для того щоб добитися закінчення війни - є Трамп.

Немає значення якими мотивами він керується присвячуючи значну увагу війні в центрі Європи, ця його діяльність є надзвичайно необхідна не тільки з точки зору наших інтересів щодо закінчення цієї страшної війни, але й для усього людства, адже світ зараз знаходиться на межі глобальної війни, яка може знищить усе людство. Мабуть, у переважної більшості людей, не виникає сумніву у тому, що Путін не зупиниться тільки на погрозах застосувати ядерну зброю, а й при певних умовах, її застосує і поставить людство перед фактом ядерної трагедії.

Тому намагання Трампа вести діалог з Путіним і обговорювати можливі варіанти завершення війни заслуговують на найвищу похвалу. Це особливо важливо, оскільки ми повинні бути реалістами - Путін здатний на божевільний крок. І з цієї точки зору, і з урахуванням щирого бажання Трампа завершити цю війну справедливим миром, безумовно, заслуговують світової відзнаки - лауреата Нобелівської премії миру.

Але, активна і цілеспрямована діяльність Трампа і його адміністрації щодо створення умов для мирного закінчення війни, напевне, не зможе принести позитивний результат, оскільки Путін ні за яких обставин не зупинить війну і не погодиться на мирний договір, який не буде відповідати його первісним вимогам до України.

Тобто, єдине, що може влаштувати Путіна - капітуляція України. Але після капітуляції України світ опиниться перед неминучістю глобальної війни, така природа агресора, чому є підтвердження історичним досвідом інших загарбників. Путін буде все робити щоб затягнути процес підготовки до мирних переговорів, буде постійно змінювати умови, за яких він погодиться на проведення переговорів, а тим часом буде продовжувати війну. Не потрібно нікому тішити себе ілюзіями, що з Путіним можна домовиться до прийнятних компромісів і завершити війну. Це - неможливо. Путін не для того розпочав цю війну, щоб завершити мировою угодою.

Як видно, Трамп глибоко релігіозна людина. Будучи релігійною людиною він повинен вірити в існування вищої сили чи сил, які керують світом чи мають значний вплив на життя людей. Саме релігійні переконання багато у чому визначають моральні принципи Трампа, його норми поведінки та життєві пріоритети, як релігійної людини. З огляду на це, бажання Трампа своїми добрими справами заслужити місце в раю викликає захоплення. А його величезне бажання вчинити усі необхідні дії для припинення війни в Україні і досягнення справедливого миру, це і може бути тією доброю справою, завдяки якій він може заслужити місце в раю. Саме головне щоб Трамп в це щиро вірив, що справедливий мир у війні, який завдяки його зусиллям, можна досягнути в Україні і буде тією доброю справою яка забезпечить йому місце у раю.

Трамп не може не розуміти, що Путін, правитель Росії є на даний час найбільшим злом, що завдає шкоди людству та становить реальну загрозу його існуванню. Путін розпочав загарбницьку війну проти України, яка за деякими масштабами співрозмірна з Другою світовою війною, але її можливі наслідки для людства можуть бути набагато жахливіші. Путін - божевільна людина і і він здатний вчинити такі ж божевільні кроки, які можуть знищити усе людство. Тому немає на даний час більшої проблеми, як завдання убезпечить людство від цієї божевільної істоти.

Але, незважаючи на це, і як би це не звучало цинічно, Путін теж збирається потрапити в рай.

Ще 18 жовтня 2018 року під час участі в щорічному міжнародному форумі "Валдай" у Сочі, Володимир Путін, обговорюючи питання ядерної безпеки, у відповідь на питання модератора дискусії сказав: "Суть ядерної доктрини Росії в тому, що агресор повинен знати, що відплата неминуча. А ми - жертви агресії, і ми як мученики потрапимо до раю, а вони просто здохнуть, тому що навіть покаятися не встигнуть ".

Тобто, Путін сподівається першим нанести ядерний удар по своєму головному ворогу - США. Але, усвідомлюючи, що відплата буде неминучою, він сподівається, що як жертва разом з своїм населенням, попаде у рай, а всі інші люди на землі просто здохнуть.

Отже, Трамп, як смиренний християнин, своїми добрими справами по припиненню несправедливої війни Путіна проти України, сподівається заслужити собі місце в раю, але і Путін, який розпочав цю війну і своєю агресією створює загрозу для існування людства, теж розраховує на місце в раю.

Такі сподівання Путіна суперечать сучасному розумінню справедливості. І з огляду релігіозно-філосовського розуміння, агресор, який своїми діями створює реальну загрозу подальшому існуванню людства, не може розраховувати на місце в раю. Можливо, Трамп, як людина релігійна, розʼяснить це путіну і пояснить, що Путін своїми діями вже заслужив не місце в раю, а місце в аду.

Найкраще добро, яке може зробити Трамп для людства - врятувати людство від Путіна і забезпечити Путіну місце в аду, що цілком під силу Трампу.

Тобто, якщо Трамп хоче заслужити собі місце в раю, він повинен відправити Путіна в ад.