ЕС проведет специальный саммит: на повестке дня – Украина

Лидеры Европейского союза проведут саммит, одной из главных тем которого станет Украина. Переговоры запланированы на 30-31 мая.

О специальном заседании сообщил на своей странице в Twitter 8 апреля президент Европейского совета Шарль Мишель.

Европейский политик отметил, что решение о проведении саммита было принято Советом ЕС на неформальной встрече европейских лидеров в Версале, которая состоялась еще 10-11 марта. Теперь же, как отметил Мишель, официально назначено дату нового заседания по Украине.

"Как обсуждалось в Версале и на последнем заседании Европейского совета, специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая. На повестке дня оборона, энергетика и Украина", – написал Мишель.

Видео дня

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник о членстве в ЕС. Он необходим для определения готовности начинать предметные переговоры о вступлении в союз. Глава украинского государства пообещал предоставить все необходимые ответы очень быстро – через неделю.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина станет полноправным членом Европейского Союза. Каждый представитель нашей страны работает для этого "24/7", Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.