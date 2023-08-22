Эрдоган может посетить Россию для встречи с Путиным: названы ключевые вопросы переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным. Этот визит станет важнейшим шагом для продления соглашения о "зерновом коридоре".

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Об этом рассказали источники из окружения главы турецкого государства, сообщило издание Yeni Safak. В то же время медиа сообщает, что Турция выступает против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без участия России. А источники отметили: Эрдоган убежден, что каким-то образом можно найти точку согласия.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что страна работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт продукции из Украины. Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.

Встреча Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в конце августа будет иметь большое значение. По мнению властей Турции, прекращение зернового соглашения может повлечь за собой глобальные проблемы, поскольку зерно в мире уже подорожало на 15%.

Последний раз судно выходило в пределах зернового соглашения 16 июля из порта "Одесса". Тогда контейнеровоз, расположенный в порту "Одесса" с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и взял курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также турецкие медиа сообщили, что президент Эрдоган и российский диктатор Путин встретятся либо в конце августа, либо в начале сентября. Однако переговоры могут пройти в России;

– издание Reuters сообщило, что инцидент с "инспекцией" россиянами гражданского сухогруза "Сукру Окан" примерно в 60 км от северо-западного побережья Турции можно считать "проверкой решительности" Анкары, поскольку и пытается уговорить Москву вернуться к зерновому соглашению.