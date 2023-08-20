Зерновую сделку возобновят? В Sabah рассказали о возможных переговорах в Турции

Турция работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт продукции из Украины. Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.

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Об этом сообщает турецкая газета Sabah. Турция продолжает пытаться возродить механизм зернового коридора, доказавший свою эффективность транспортировкой на мировые рынки почти 33 млн тонн зерна.

Встреча Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в конце августа будет иметь большое значение. По мнению властей Турции, прекращение зернового соглашения может повлечь за собой глобальные проблемы, поскольку зерно в мире уже подорожало на 15%.

"Отмечается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активации коридора могут состояться в Стамбуле", – пишет газета.

Напомним, последний раз судно выходило в пределах зернового соглашения 16 июля из порта "Одесса". После срыва договоренности РФ прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. В то же время, наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море для влияния на движение судов в украинские порты.

16 августа контейнеровоз, расположенный в порту "Одесса" с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и взял курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием. Об этом в своем Facebook написал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с зерном из Украины. Пока суда не проходили проливы, но в дальнейшем их будут пропускать.

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