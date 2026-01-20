Энергетический 'Рамштайн': Украина уже получила помощь от 17 стран

По состоянию на 19 января Украина получила помощь от 17 государств-партнеров для обеспечения стабильной работы энергетического сектора в условиях многочисленных вражеских обстрелов и пиковой зимней нагрузки. В основном речь идет о генераторах, промышленных бойлерах, оборудовании для аварийных ремонтов объектов и тому подобное.

Видео дня

Отчетом об этом поделился министр иностранных дел Андрей Сибига. На своей странице в Facebook он заявил: "Продолжаем привлекать энергетическую помощь для украинцев на фоне российского зимнего террора".

Что партнеры передали Украине

Глава МИД отметил, что работа по привлечению поддержки продолжается 24/7. В этом перечне указаны пакеты энергопомощи по состоянию на 19 января 2026 года:

Италия

В этом месяце Рим начал передачу промышленных бойлеров для систем теплоснабжения. Первая фаза помощи – это около 80 промышленных бойлеров (от 550 до 3000 кВТ). Оборудование предназначено для использования в общинах, где повреждены или разрушены централизованные системы теплоснабжения.

Королевство Бельгия

Бельгийское федеральное агентство развития Enabel в январе отправило нам гуманитарную помощь – 22 мобильные котельные. Кроме этого, передано три генератора (для Киева, Одессы, Фастова) мощностью 200 кВт и 40 кВт.

Чехия

В рамках проекта "Тепло и свет для Украины" организация Post Bellum собрала средства и закупила 36 генераторов. Их получили Львов, Тернополь, Киев, Днепр, Николаев, Херсон. Планируется, что сбор будет продолжен. Организация "Человек в беде" (Člověk v tísni) в партнерстве с SOS Ukraine заключили договор с американскими партнерами на получение гранта – 850 тыс. евро – с целью закупки энергетического оборудования для Украины (котельные, "Пункты несокрушимости" и т.д.).

Румыния

В адрес Сумской ОГА отправлен гуманитарный груз стоимостью около 20 тыс. евро, переданный румынской энергетической компанией Expert Petroleum. Город получил его 19 января. Эта партия помощи содержала 15 мощных аккумуляторных станций ECOFLOW и дизельный генератор.

Болгария

Посольство Украины в Республике Болгария передало 17 генераторов различной мощности.

Дания

ОО Bevar Ukraine (Дания) передала промышленные источники бесперебойного питания (две станции мощностью 100 кВт и 80 кВт), а также генератор мощностью 22 кВт, который установят в одной из больниц украинской столицы.

Хорватия

Хорваты передали два мощных генератора для Сумской ОВА. Готовится отправка еще двух генераторов большой мощности для Киевской и Сумской областей.

Европейский Союз

В январе 2026 года принято решение о передаче 445 генераторов из запасов rescEU.

Швейцария

Прорабатывается быстрая доставка четырех аварийных электрогенераторов средней мощности от кантона Тургау.

Молдова

16 января эта страна передала 14 генераторов для нужд Сумщины.

Норвегия, Германия, Австрия, Великобритания

Отдельные государства-партнеры, в частности Норвегия (200 млн долларов), Германия и Австрия (60 млн евро), Великобритания (20 млн фунтов), в январе 2026 года сосредоточили поддержку на финансировании энергетического сектора Украины. Средства используются для закупки оборудования, техники и ресурсов для стабилизации работы энергосистемы.

Литва

В течение января Вильнюс отправил нам дополнительное энергетическое оборудование, включая генераторы, электротехнические компоненты, оборудование для аварийных ремонтов объектов энергетической инфраструктуры, а также средства для локальной генерации.

Польша

Страна-соседка Украины в этом месяце обеспечила передачу дизельных генераторов для резервного электроснабжения объектов критической инфраструктуры и социальной сферы, в том числе при участии государственных и общественных инициатив.

Грузия

Девять промышленных генераторов на сумму более 553 тыс. долларов отправлены на Сумщину.

Армения

10 мобильных инверторов-генераторов будут переданы дошкольным и школьным учебным заведениям, а также медицинским учреждениям в прифронтовых регионах.

"Работа продолжается, список обновляем, ко всем партнерам, общинам, организациям в мире обращаемся. Все наши посольства и генконсульства привлечены. Буду и в дальнейшем сообщать о конкретных результатах, новых пакетах и решениях", – заявил Сибига, поблагодарив партнеров и благотворителей, которые помогают Украине.

Как ранее писал OBOZ.UA, в связи с ослаблением правил комендантского часа в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике сеть "Пунктов несокрушимости" должна быть усилена, а их работа – урегулирована. В частности, появятся опорные ПН, рассчитанные на непрерывное функционирование в течение 48 и более часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!