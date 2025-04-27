Экс-советник Трампа назвал его встречу с Зеленским 'значительным шагом к разумному разговору'

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон дал оценку переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане. По его словам, эта встреча стала "значительным шагом к разумному разговору".

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Болтон подчеркнул, что такие встречи способствуют восстановлению более эффективного канала общения между главами государств. Об этом он заявил во время своего выступления на телеканале CNN.

По его словам, исходя из заявлений Белого дома и Офиса президента Украины, можно утверждать, что встреча Трампа и Зеленского в Ватикане была продуктивной. Болтон добавил, что это не обязательно означает большой прогресс, но, по крайней мере, оба президента сломали образ того, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля.

"Я думаю, что встреча была значимой. Я думаю, что это значительный шаг назад к разумному разговору между двумя лидерами", – сказал Болтон во время своего выступления на CNN.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал подробности о короткой встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Глава государства подчеркнул, что они успели обсудить многие вопросы. Также украинский президент выразил надежду, что все озвученные вещи дадут хороший результат.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал, что президенты "встречались сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию".

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