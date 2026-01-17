'Экономика России не грани коллапса': эксперт объяснил, что стоит за ударом 'Орешника' и заявлениями Кремля о 'мобилизации'

Аппетиты России только увеличиваются, в частности из-за нанесения ударов МБР "Орешник", кроме того ведутся очень активные разговоры о всеобщей мобилизации. Однако у Кремля проблемы с экономикой, о которых свидетельствуют выводы экспертов, в частности, снижение мировой цены на нефть.

Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова и военный эксперт Николай Сунгуровский в интервью OBOZ.UA. По его словам, для того, чтобы победить и на поле боя, и на переговорных площадках, нужна солидарная позиция Запада, но не настолько сильная, чтобы заставить Россию отступить от своих амбициозных целей.

Неприятности у Кремля

Относительно ракеты "Орешник" – это фактор запугивания и Украины, и стран Запада. Слишком разрушительного эффекта он не нанес, но то,что такие ракеты могут нести ядерную боеголовку, пугает очень многих.

"Что касается заявлений о всеобщей мобилизации, о мобилизации промышленности, экономики и так далее, то это все для переговоров, для того, чтобы не снимать свои козырные карты со стола. И это при том, что фактически на самом деле экономика России оказалась на грани коллапса", – сказал Сунгуровский.

По мнению эксперта, чем ближе будет этот коллапс, тем жестче будут удары по Украине. И это нужно учитывать, чтобы к этому готовиться. В то же время, относительно подписания будущего соглашения, он заявил, что если Украина не подпишет мирное соглашение, то произойдет"бум внутри страны".

"На это и рассчитывает Путин – заставить поставить украинцев и переговорщиков по разные стороны этого переговорного процесса. Чтобы переговорщики чувствовали давление снизу, то есть недовольство самих украинцев. Поэтому в этой ситуации информационная политика, вдумчивая, широкая, рассчитанная не только на привлечение государственных средств, но и общественных активистов, политических активистов, различных партий, широкое общение с оппозицией, привлечение их сил и средств может сыграть решающую роль", – говорит Сунгуровский.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия еще в начале декабря набрала в ряды своей армии 403 тысячи человек. Это количество было мобилизационным планом врага на этот год, то есть государство-агрессор до конца месяца превысит указанный показатель.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВС РФ стремительно растет количество "двухсотых" контрактников, к чему причастны их командиры. Они подсаживают своих солдат на наркотики, отбирают банковские карты и заставляют платить за "право на жизнь". Несогласных просто "обнуляют".

