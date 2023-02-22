''Его дом никогда не бомбили ракеты партнера из РФ'': Зеленский на встрече с Мелони ответил на обвинения Берлускони

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что он и наша страна якобы самые виноваты в войне, которую развязала Россия. Глава государства жестко прокомментировал эти обвинения политика, отметив, что его дом каждый день не бомбили российские ракеты.

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Об этом Зеленский сказал на брифинге вечером 21 февраля после переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Выступление слушал корреспондент OBOZREVATEL.

"Слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Видимо, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в три ночи и не начинал стирать одежду и готовить на два дня вперед еду детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви российского народа", – сказал Зеленский.

Он пожелал всем людям в Италии никогда такого не пережить. Президент также пригласил всех итальянцев, даже тех, кто не поддерживает наше государство, посетить Украину и своими глазами увидеть последствия российской агрессии.

Приглашение касалось и самого Берлускони, который до сих пор считает, что Украина и Зеленский якобы спровоцировали "братскую" Россию на вторжение.

"Тогда мы на одном уровне будем общаться", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, известный как друг российского диктатора Владимира Путина, обвинил в продолжающейся в Украине кровопролитной войне президента Владимира Зеленского. Ему ответили в МИД Украины.

– Нынешняя глава правительства Италии Джорджия Мелони, комментируя слова Берлускони, заявила о жесткой поддержке Украины.

– А Зеленский тогда потроллил экс-премьера, вспомнив аудиозапись, в которой тот хвастался "20 бутылками водки" от главы РФ Владимира Путина.

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