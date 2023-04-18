Египет отказался от плана поставить РФ 40 тыс. ракет и решил производить артиллерийские снаряды для Украины – WP

Египет приостановил план тайной поставки ракет в Россию и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Это произошло после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США.

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Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на документы американской разведки. Отмечается, что ранее стало известно о другом документе, согласно которому президент Египта Абдель Фатаха Ас-Сиси собирался поставить в Россию до 40 000 122-мм реактивных снарядов "Сакр-45", которые могли использоваться в российских реактивных системах залпового огня.

Однако новые документы, оказавшиеся в распоряжении издания, свидетельствуют о том, что Сиси в начале марта отказался от планов снабжения Москвы. Журналисты объяснили такой шаг тем, что Египет, несмотря на давние дипломатические и военные отношения с Россией, на протяжении десятилетий был главным союзником Америки на Ближнем Востоке и ежегодно получал военную помощь от США на сумму более 1 миллиарда долларов.

В издании назвали "дипломатической победой" администрации президента США Джо Байдена тот факт, что Египет отложил сделку с Москвой и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты для передачи Украине.

Напомним: ранее журналисты WP обратились в министерство иностранных дел Египта, попросив прокомментировать "слив" данных о планах поставок России, и подтвердить или опровергнуть их. В ответ посол Ахмед Абу Зейд лишь сказал, мол, позиция их страны с самого начала войны была основана на "невмешательстве в этот кризис" и обязательстве "сохранять равную дистанцию ​​с обеими сторонами". Он заявил, что Каир и дальше будет призывать и Россию, и Украину прекратить боевые действия и "достичь политического решения путем переговоров".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Алексей Резников заявил, что политики Израиля достаточно сдержанны в оказании военной помощи Украине, поскольку государство имеет высокую долю пророссийского населения. По его словам, сейчас в этом государстве "нужно проводить агитацию и убеждать";

– тем временем Словакия завершила передачу многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 Украине. Вооруженные силы нашей страны получат от Словакии в общей сложности 13 самолетов.

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