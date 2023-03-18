Должны арестовать: СМИ указали на ближайший международный визит Путина

В августе 2023 г. российскому диктатору Владимиру Путину предстоит посетить саммит БРИКС в городе Дурбан в Южно-Африканской Республике. Юридически эта страна должна исполнить ордер на арест президента РФ.

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На это указало издание Sky News. Отмечается, что ЮАР – одна из 122 стран, ратифицировавших Римский устав МКС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение судебного решения.

Издание отметило, что даже если бы диктатор решил приехать на конференцию, "перспектива того, что принимающий президент страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной".

В материале напомнили, что в 2015 году ЮАР уже отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был издан ордер МКС.

Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин пояснил, что президента страны-агрессора России Владимира Путина, на арест которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер, должны арестовать в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда, в частности, в любой стране Европы. Это политическое решение имеет два серьезных последствия.

Первый состоит в том, что этот суд наверняка "берет на себя функцию международного суда по Украине". Второе последствие состоит в том, что сам факт выдачи ордера на арест Путина запускает целую серию процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– политики со всего мира отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Все убеждены, что Путин должен ответить за кровавую войну, а выдача ордера на его арест – лишь первый шаг к привлечению президента РФ к настоящей ответственности;

– высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на решение МКС в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что это только первый шаг к привлечению президента РФ к подлинной ответственности.

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