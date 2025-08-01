Элитный особняк, подозрительный бизнес и дочь в Лондоне: СМИ обнаружили у семьи топ-миллионера имущества на десятки миллионов гривен

Журналисты обнаружили несоответствие уровня жизни главы Энергетической таможни Анатолия Комара и его заработка. Он и его семья ездят на элитных авто, живут в элитном ЖК в столице, владеют имением в элитном пригороде Киева, а дочь госслужащего учится в частном колледже в Лондоне, где за год надо платить больше, чем получает чиновник.

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Об этом сообщили "Схемы". К тому же, несмотря на то, что одна из функций Энергетической таможни – не допускать на украинский рынок запрещенное российское топливо, Комар оказался связанным с компанией, которую подозревают в завозе в Украину компонентов для топлива российского происхождения.

Детали

Журналисты выяснили, что почти всю свою профессиональную жизнь Комар посвятил госслужбе – около двух десятилетий он проработал в Службе безопасности Украины. Поэтому несмотря на свой возраст (ему 44 года), он уже на пенсии. Но он имеет опыт работы и в частном секторе.

Энергетическую таможню Гостаможслужбы Комар возглавил в 2022 году, и сейчас его зарплата составляет около 90 тыс. грн в месяц (примерно $2 тыс.). Но доходы его жены значительно выше – только за прошлый год она задекларировала как "ФОП" (направление деятельности – проведение экскурсий и продажа онлайн-курсов) более 4 млн грн.

Недвижимость

С 2021 года Анатолий Комар является владельцем апартаментов в элитном столичном ЖК "Бульвар Фонтанов". Их рыночная стоимость – 3,7 млн грн. Поскольку собственных сбережений Комара на покупку не хватило бы, в своей декларации он указал, что в том году его жена получила в подарок 2 млн грн от матери и почти 3 млн грн – от 91-летней бабушки.

Но с 2020 года супруги живут в новом ЖК комфорт-класса на берегу Днепра в Киеве. В том же году тесть таможенника, 69-летний пенсионер Сергей Гладков, приобрел здесь две соседние квартиры (совокупная площадь – 138 кв.м) и два паркоместа – себе и дочери с мужем. Стоимость покупки составила 4 млн грн.

Но это не все. В том же самом году тесть Комара купил за 1 млн грн землю под Киевом: 20 соток в закрытом коттеджном городке, расположенном в селе Вишенки. В 2023-2025 годах здесь построили роскошный особняк площадью 450 кв.м.

Согласно смете, стоимость строительства вместе с обустройством участка и коммуникациями была солидной. Даже без учета внутренних отделочных работ, мебели и бытовой техники она составила 48 млн грн, а вместе со всеми внутренними работами – от 70 млн "под ключ".

Впрочем, ни сам Гладков, ни его жена Лидия на вопрос о происхождении средств не ответили. Согласно данным журналистов, в течение своей трудовой карьеры в 1998-2025 годах они заработали:

Сергей Гладков – более 16,5 млн грн;

Лидия Гладкова – более 7,5 млн грн.

Больше всего средств (22,1 млн грн на двоих) они заработали в 2019-2021 годах, когда начали заниматься предпринимательством. Но даже суммы, заработанной ими за всю жизнь, не хватило бы даже на первый этап строительства такого роскошного дома. А, кроме всех указанных выше расходов, Сергей Гладков купил еще и автомобиль Volvo XC90 2024 года выпуска за около 2 млн грн.

Анатолий Комар опроверг приведенные журналистами данные, назвав их "фантазиями". По его словам, тесть – ФЛП и ему хватает доходов на такие дорогостоящие расходы. Тем не менее на официальный запрос он не ответил.

Но журналисты уверены, что дом возводили именно для Анатолия Комара. Во-первых, потому что с 2020 года он активно пользуется столичным имуществом, оформленным на тестя, а во-вторых, в тот же день соседний участок приобрела и жена менеджера энергетической компании VS Energy Николая Лавренко.

Именно в этой компании между работой в СБУ и на таможне два года работал Комар. А в 2023 году, когда он уже возглавил Энергетическую таможню, VS Energy попала под санкции СНБО из-за связей с Россией. Тогда Лавренко ушел из компании.

Авто

На чем ездит Анатолий Комар? Согласно его декларации, с 2021 года его жена арендует элитное авто Mercedes S-класса 2018 года выпуска. И хотя сам чиновник отказался называть стоимость аренды, журналисты это выяснили – около $6 тыс. Но учитывая сумму, задекларированную компанией, на которую оформлено авто(582 тыс. грн за 3 года), максимальная стоимость – около 15 тыс. грн ($360).

Обучение в Лондоне

Еще одна статья расходов топ-миллионера – обучение его 17-летней дочери. В 2023 году она училась в частной школе на Кипре Pascal English School Lefkosia, где один год стоит 30 тыс. евро (1,2 млн грн). А уже в 2025-м ее приняли в King's College London – учебное заведение в Лондоне, где за год надо платить 26 тыс. фунтов (1,5 млн грн). Это уже больше годовой зарплаты отца на украинской таможне.

Но расходы на образование дочери или аренду жилья для нее на Кипре и в Лондоне в декларации Анатолия Комара не упоминаются. Он признался, что эти средства покрывает ее крестный – имя мужчины он не назвал, но уточнил, что тот является успешным бизнесменом.

Футбол

Также Анатолий Комар – президент любительского футбольного клуба "Рокита" из одноименного села на Полтавщине. С мая спонсором команды стал частный холдинг VM Groupe с Полтавщины. Он занимается импортом и продажей нефтепродуктов на АЗС, а его владелец Виталий Марченко более двух лет фигурирует в уголовном производстве и имеет официально объявленное подозрение по уголовной статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".

Результаты расследования прокомментировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он сообщил, что уже обратился к генеральному прокурору с требованием начать уголовное производство в отношении Комара.

"Вот собственно почему мы требуем немедленной перезагрузки таможни. Кстати, обратите внимание, фигурант расследования в 44 годика уже пенсионер. обращаюсь с соответствующим заявлением к генеральному прокурору. Спасибо журналистам за качественную работу", – написал нардеп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у родственников полковника департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина обнаружили элитные автомобили и десятки объектов недвижимости. Ценная собственность оформлена на жену и мать правоохранителя. Даже учитывая то, что доходы его жены значительно превышают его собственные, эта собственность была им явно не по карману.

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