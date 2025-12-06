Должен быть план 'Б': военный эксперт озвучил проблемы, которые может создать Украине отказ США продавать вооружение

Отсутствие плана "Б" в НАТО относительно возможного прекращения продажи вооружения США Украине может создать серьезные угрозы. Такие решения Вашингтона способны существенно повлиять на способность Украины поддерживать противовоздушную оборону.

Такими мыслями в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Он считает такую позицию странной и предполагает, что заявление Генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии плана "Б" у Альянса могло быть политической провокацией.

"Возможно, он как политик хотел сделать определенную провокацию, ведь в НАТО есть политическая и военная часть. Если говорить о том крыле, где сидят военные, то я уверен, что военные всегда должны делать планы, начиная от худшего сценария. Поэтому будем считать, что это была определенная провокация, чтобы еще раз привлечь к этому внимание и, возможно, потом достичь целей", – отметил Мельник.

По словам эксперта, наибольшие риски касаются противовоздушной обороны, ведь комплексы Patriot остаются критическим элементом защиты от баллистических угроз. Украине нужны как активные, так и пассивные средства защиты, чтобы защитить инфраструктуру и гражданские объекты от воздушных атак страны-агрессора.

Мельник также отмечает, что тенденция давления США на Украину прослеживается не впервые. После введения санкций против нефтяных компаний страны-агрессора, казалось, что Вашингтон выбрал четкую позицию, однако дальнейшие действия снова вызывают сомнения. Мельник добавляет, что российская позиция не изменилась, Москва продолжает открыто угрожать Европе.

Эксперт отметил, что переговоры между украинской и американской делегациями сейчас больше напоминают процесс, в котором одна сторона отстаивает позиции агрессора. Он подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, США все же продолжают продавать оружие, а финансовый интерес американских производителей остается важным фактором.

В то же время он предостерегает, что личные интересы президента США Дональда Трампа могут иногда преобладать над национальными. На это указывает участие Джареда Кушнера в переговорах и информация о возможном обсуждении двустороннего сотрудничества США и России. По мнению эксперта, нельзя исключать, что Кушнеру могли предложить условия, способные повлиять на решение об ограничении продажи вооружения.

"Появилась информация о том, что обсуждались вопросы не только российско-украинской войны, но и потенциального сотрудничества между двумя странами. Поэтому здесь также большие подозрения относительно того, что Кушнеру, возможно, что-то такое наобещали, что тот убедит своего тестя, что потери американских оружейных компаний – это не так важно, как те потенциальные достижения, которые ему наобещал то ли Дмитриев, то ли Путину лично. Такого исключать нельзя", – предостерег Мельник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что рядовые представители США на закрытой встрече в Вашингтоне на этой неделе сообщили европейским делегациям, чтоАмерика может выйти из части оборонных координационных механизмов НАТО, если партнеры не достигнут заметного прогресса в установленный срок.

Также напомним, с начала внедрения программы PURL (Potentially Underused Resources List), которая позволяет НАТО закупать американское оружие для Украины за средства союзников, к ней присоединились уже 21 страна. По этой программе в нашу страну поставляются системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также много другого критически важного вооружения для обороны от агрессора.

