Дистрибьюторы-посредники в сфере торговли лекарствами запустили информкампанию против Тимошенко, – эксперт

Фармацевтическая мафия дистрибьюторов-посредников в сфере торговли лекарством запустила информационную атаку на лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Причиной стали ее намерения расследовать схемы на рынке.

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Об этом написал эксперт по экономическим и политическим вопросам, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко в Facebook.

"Сейчас посредники зарабатывают миллиарды гривен на болезнях украинцев, и, конечно, не собираются отказываться от своих доходов", - объясняет эксперт.

По его мнению, информационная атака началась именно сейчас не случайно. Как известно, уже в следующий вторник возглавляемая Юлией Тимошенко временная следственная комиссия (ВСК) представит в Верховной Раде предложения изменений в законодательство.

"Цель ВСК – сломать коррупционные схемы, навести порядок в фармацевтической отрасли и сделать невозможным спекуляции на ценах на медицинские препараты. Уже прошло первое заседание следственной комиссии по расследованию необоснованно завышенных цен на лекарства в украинских аптеках. По подсчетам комиссии, годовая прибыль компаний-посредников может составить более 10 миллиардов гривен", – добавляет он.

Эксперт убежден: снижение цен на лекарства – реально. По крайней мере, в той их части, которая касается работы коррупционных схем на рынке. "Сломав эти схемы в торговле лекарствами и предоставив людям возможность покупать необходимые медпрепараты вне них – мы получим более справедливые и адекватные ценам на медпрепараты", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами. Как известно, Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.