Германия впервые не смогла получить место среди непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Это решение стало серьезным дипломатическим ударом для канцлера Фридриха Мерца и его правительства.

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Голосование состоялось в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 3 июня. Об этом сообщают Politico и Euronews.

В результате тайного голосования Германия получила 104 голоса. Зато Португалия получила 134 голоса, а Австрия –131 голос. Именно эти две страны заняли два европейских непостоянных места в Совете Безопасности ООН.

Германия потеряла шанс войти в состав органа впервые за долгое время. Страна уже шесть раз работала в Совете Безопасности и ранее стабильно получала поддержку на таких выборах.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объяснил поражение позицией Берлина в отношении Израиля. Он предположил, что такая политика могла повлиять на часть голосов в Генеральной Ассамблее.

В то же время он также заявил о возможном влиянии России. По его словам, страна-агрессор могла подстрекать других против немецкой кандидатуры из-за поддержки Украины. Вадефуль подчеркнул, что это не изменит подхода Германии к ее международным обязательствам.

Политические последствия поражения быстро проявились внутри страны. Оппозиция назвала результат "позором" и признаком ослабления международных позиций Германии под руководством Мерца. Солидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что результат показывает неспособность правительства восстановить влияние страны в мире. Она напомнила, что Мерц обещал вернуть Германии ведущую роль на международной арене.

"Пока Мерц в начале своего канцлерства хотел вернуть нашу страну "на международную арену", Германия теперь остается без места в Совете Безопасности ООН", – написала она в X.

Представители коалиции также расценили голосование как тревожный сигнал. В Социал-демократической партии заявили, что результат показывает, как Германию воспринимают в мире.

Заметим, Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных и десяти непостоянных, которых избирают на два года. Европейские места в этом органе распределяются между странами Западной Европы.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия, которая незаконно захватила место СССР в Совете Безопасности ООН и использует его для дезинформации и манипуляций, напоминает московского Лжедмитрия. Она превратила заседание в "повторяющееся представление политического театра", выставляя себя в качестве жертвы, и это является неуважением к членам Совбеза.

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