'Делает ошибку за ошибкой': глава МИД Германии заявил, что Россия терпит неудачи в войне против Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что страна-агрессор Россия сейчас делает "ошибку за ошибкой". Это касается как ее войны против Украины, так и гибридной агрессии Москвы против Запада.

Это только сплачивает европейских союзников и укрепляет их решимость поддерживать Украину. Об этом Вадефуль сказал во время Варшавского форума по безопасности, передает "Укринформ".

"Россия терпит неудачу. Россия делает одну ошибку за другой", – отметил он.

По словам министра, инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии вызвал в Германии, даже среди крайне правых из AfD, совсем не тот эффект, на который рассчитывала Москва.

"Он объединил нас, сплотил вокруг союзников в Польше, Эстонии и Румынии", – подчеркнул политик.

Вместо того, чтобы запугать европейцев, действия РФ лишь демонстрируют уязвимость Кремля и усиливают единство европейских демократий. Вадефуль отметил, что Европа сейчас имеет шанс укрепить собственную безопасность, если союзники будут оставаться сплоченными.

"Мы должны делать больше, чтобы противодействовать этим вторжениям – в воздухе, под водой или где угодно. Мы готовы инвестировать и поднимать наши оборонные усилия до уровня 5% ВВП, чтобы гарантировать способность Альянса защитить свободу – как в НАТО, так и в Украине", – сказал министр.

Он добавил, что формат "Веймарского треугольника" (Германия, Франция и Польша) должен "открыть новую главу в своей деятельности" и сфокусироваться в частности на поддержке Украины, а также на том, чтобы продемонстрировать РФ единство этих государств.

"Теперь на нас лежит ответственность открыть новую главу, чтобы четко показать, что речь идет не только об объединении нас троих, но и о том, чтобы продемонстрировать миру, особенно Украине, а также Москве, что мы стоим вместе, что мы держимся вместе. Никто в Европе – или на Востоке, или в Центре, или на Западе – не остается в стороне, а активно действует вместе с Украиной, и Украина всегда может рассчитывать на нашу поддержку, сколько бы ни длилась эта борьба. Итак, я считаю, что это новая задача для Веймарского треугольника, новая основа для него, и мы втроем абсолютно готовы выполнить то, что необходимо", – резюмировал глава МИД ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Иоганн Вадефуль резко раскритиковал Россию за вторжение ее военных самолетов в воздушное пространство Эстонии. Он подчеркнул, что такие действия создают серьезные риски для региональной безопасности и подрывают глобальный мир.

