Действует около 40 сайтов: в ГУР рассказали, как Россия продвигает свои нарративы о войне и как этому противодействовать

Россия активно использует информационный фронт в войне против Украины. В настоящее время действует около 40 специально созданных российских информационных ресурсов, продвигающих кремлевские нарративы, подкрепляя действия РФ в войне.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий на форуме Kyiv Stratcom Forum 2025. "С 2022 года действует около 40 сайтов, через которые приходится вся информация, необходимая РФ", – сказал он.

По словам Вадима Скибицкого, одной из ключевых информационных угроз для Украины остается массовое распространение российских нарративов и дезинформации, фактически поддерживающие агрессивные действия Москвы.

"Давайте возьмем сегодняшнюю ночь. Мощный ракетный удар, использование разного количества ракет разного базирования, беспилотных летательных аппаратов, но все кажется, что основная задача РФ – это уничтожение предприятия оборонно-промышленного комплекса. Я убежден, что в европейском пространстве российские ресурсы будут представлять это так, что этот удар направлен только на ОПК", – отметил представитель ГУР.

Скибицкий подчеркнул, что задача Украины – донести до мира правду о реальных последствиях таких обстрелов. Один из самых эффективных способов – заблаговременно, за 24–48 часов, предупреждать международных партнеров о возможных действиях РФ. Другой – наглядно демонстрировать западным СМИ, как выглядят украинские города после вражеских атак.

В то же время в ГУР подчеркнули, что возвращение российских медиа в европейское медиапространство несет прямую угрозу не только Украине, но и самой Европе.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще пятерых пророссийских агитаторов, действовавших на Киевщине и Прикарпатье. Среди них – однопартиец бывшего народного депутата Евгения Мураева. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

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