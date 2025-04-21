Действовали на Киевщине и Прикарпатье: СБУ задержала пятерых пророссийских интернет-агитаторов

Служба безопасности Украины задержала еще пятерых пророссийских агитаторов, действовавших на Киевщине и Прикарпатье. Среди них – однопартиец бывшего народного депутата Евгения Мураева. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщила пресс-служба СБУ. Как выяснило следствие, задержанные публично поддерживали войну России против Украины и оправдывали военные преступления россиян.

Среди задержанных – 58-летний бывший член запрещенной партии "Наши" экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Он был администратором одной из групп, популяризировавшей партию в Facebook. Фигурант регулярно распространял фейки о Силах обороны и ситуации на фронте, а также восхвалял российского диктатора Владимира Путина.

Общая аудитория вражеского интернет-ресурса достигала 27 тыс. пользователей.

Другой фигурант – работник одного из заводов в Киевской области, который агитировал за "русский мир" во время общения с коллегами.

Кроме этого, Служба безопасности задержала также вражескую агитатора в Киеве. Женщина зарегистрировалась в запретной в Украине российской соцсети "Вконтакте", где поддерживала оккупантов.

Нп Прикарпатье разоблачена жительница поселка Богородчаны, которая в запрещенной российской соцсети "Одноклассники" героизировала захватчиков и оправдывала временную оккупацию территорий востока Украины.

Кроме того, СБУ задержала водителя местной торговой компании, который в ходе рабочих поездок с коллегами начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления страны-агрессора.

Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно подрывной деятельности фигурантов.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Киеве и Киевской, Ивано-Франковской областях при процессуальном руководстве Киевской городской и Ивано-Франковской областной прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области разоблачили агентку ГРУ РФ, которая передавала врагу данные относительно аэропорта и логистического центра ВСУ. Фигуранткой оказалась 26-летняя наркозависимая, которую изначально задержали по подозрению в распространении наркотиков.

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