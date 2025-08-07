Действия оккупантов на ЗАЭС приближают Европу к ядерной катастрофе: Украина обратилась в МАГАТЭ

Команда мониторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции зафиксировала артиллерийский огонь, который велся "в непосредственной близости" к периметру ЗАЭС. Артиллерийская стрельба началась примерно в 10:40 среды, 6 августа и продолжалась "чуть больше часа".

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В свою очередь МИД Украины поблагодарил Агентство и его руководителя за фиксацию попыток оккупантов использования ЗАЭС для прикрытия своих обстрелов украинской гражданской инфраструктуры.

"Признаки военной деятельности, происходящей очень близко к этой крупной атомной электростанции, вызывают глубокое беспокойство. Как я неоднократно заявлял, максимальная военная сдержанность вблизи атомных электростанций является обязательным для предотвращения риска ядерной катастрофы", – частности, сказал Гросси.

Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность указанными словами председателя МАГАТЭ, которые "в очередной раз подтверждают циничное и безответственное использование Российской Федерацией Запорожской атомной электростанции как военного объекта и "ядерного щита" для прикрытия обстрелов украинской гражданской инфраструктуры".

"Эти действия являются частью сознательной и системной тактики российских оккупационных войск. Прикрываясь крупнейшей в Европе атомной электростанцией, агрессор наносит удары по мирным городам и селам Украины, осознавая, что любой военный ответ в направлении станции ограничен из-за беспрецедентного риска ядерной катастрофы", – объяснили в МИД.

Министерство напомнило, как в результате подобных обстрелов в прошлом уже была повреждена критически важная инфраструктура, в частности несколько внешних линий электроснабжения, необходимых для обеспечения собственных нужд ЗАЭС.

"Действия Российской Федерации являются грубым нарушением фундаментальных принципов международного права, в частности Конвенции о ядерной безопасности, и принципов, установленных МАГАТЭ. Создание военных позиций на территории ядерного объекта и ведения оттуда боевых действий является актом ядерного терроризма, что требует решительной и консолидированной реакции международного сообщества", – подчеркнули в МИД.

Что предшествовало

В самом начале августа мониторы МАГАТЭ зафиксировали "взрывы и дым" вблизи с ЗАЭС. По их данным, военными был атакован вспомогательный объект, расположенный в 1200 метрах от периметра промышленной площадки атомной станции. Указанный "вспомогательный объект" станции подвергся обстрелам и попаданиям беспилотниками.

Как сообщал OBOZ.UA, уровень радиации на временно оккупированной ЗАЭС остается стабильным. Команда МАГАТЭ, которая находится на объекте, не фиксирует повышения радиационного фона, и "угрозы для людей нет".

