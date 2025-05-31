'Даже если США будут просить': в Литве заверили, что Балтийские страны никогда не признают аннексию Крыма

Литовский депутат Эмануэлис Зингерис заявил, что страны Балтии никогда не признают захват Россией Крыма. Государства, которые пережили 50 лет советской оккупации, продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за независимость.

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От этого зависит и их собственная безопасность, отметил Зингерис, выступая на международном форуме по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, передает Укринформ. Он подчеркнул: даже если Соединенные Штаты Америки будут требовать признать российскую оккупацию украинского полуострова, страны Балтии на это не согласятся.

"Мы были 50 лет под оккупацией, и Запад никогда не признавал оккупацию Балтии. Наши посольства функционировали и выдавали паспорта в Вашингтоне, на 16-й улице. Мы тогда пытались примерить на себя опыт Финляндии, которая в ноябре 39-го года потеряла 26 тысяч жизней, в то время как Россия – 126 тысяч. Но они сохранились, а мы – нет. Тогда люди сделали вывод, что лучше бороться и умирать на поле боя, чем оказаться позже в сибирском ГУЛАГе", – сказал литовский политик.

Зингерис призвал европейские государства открывать в своих городах памятники с упоминаниями о боях за независимость Украины. Например, можно открыть площадь Киевской битвы как символ борьбы за свободу для всех европейцев.

"Это можно сравнить с исторической битвой под Варшавой в 20-е годы прошлого века, когда там были уничтожены армии Сталина-Тухачевского. Тогда это было "чудо на Висле". Сейчас мы имеем также чудо на Днепре", – отметил депутат.

Напомним, что в интервью Time президент США Дональд Трамп подтвердил, что его мирный план предусматривает "передачу" Крыма России. А в том, что российские оккупанты захватили украинский полуостров в 2014 году, он обвинил 44-го президента США Барака Обаму.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны неоднократно подчеркивал, что Украина никогда не признает временно оккупированные территории российскими, в том числе и полуостров Крым. Это противоречит Конституции и суверенитету государства. А обсуждение украинских территорий, которые временно занимает враг, - это лишь затягивание переговорного процесса. По его словам, такая позиция у большинства мира.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Крымский полуостров, который сейчас временно находится в российской оккупации, - это родина коренного крымскотатарского народа, и одновременно неотъемлемая часть Украины. Поэтому судьбу Крыма должна решать только Украина и крымские татары.

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