'Такая позиция у большинства мира': Зеленский сказал, признает ли оккупированные Россией территории. Видео

Украина никогда не признает временно оккупированные территории российскими. Полуостров Крым является украинским. Такая позиция у большинства мира.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре (Турция). Глава государства подчеркнул, что он поддерживает устав ООН и территориальную целостность Украины.

"Поддерживаю устав ООН, поддерживаю, что Крым – это Украина. Я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не признаем временно оккупированные территории российскими, полуостров Крым является украинским. У большинства мира такая позиция", – заявил президент.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что обсуждать территориальные вопросы – означает нарушать Конституцию нашей страны. Единственное, о чем на переговорах украинская сторона готова говорить относительно временно оккупированных территорий, то это гуманитарный кризис, который там устроила Россия.

"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции... Обсуждать, что там происходит, какие гуманитарные там кризисы – мы готовы и хотим. Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина никогда не признает российскую аннексию Крыма. Это противоречит Конституции и суверенитету государства. А обсуждение украинских территорий, которые временно занимает враг – это только затягивание переговорного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил – если Россия не покажет реальную готовность к завершению войны, Украина будет призывать западных партнеров ввести новые, жесткие санкции против Москвы. Речь идет о США, Европейском Союзе и странах Глобального Юга.

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