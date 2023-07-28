Давиденко: земельные вопросы для РПЦ МП пролетали 'без смазки' и на каждой сессии

Алексей Давиденко – известный предприниматель и блогер. А еще в свое время он был депутатом Киевсовета от фракции "УДАР" Виталия Кличко. Именно Алексей обратил внимание на то, что в стенах муниципалитета долгое время существовала схема, которая снабжала русскую церковь "десятками десятков" земельных участков в Киеве. Поскольку теперь подрывная деятельность РПЦ МП в Украине является "медицинским фактом" и предметом исследований правоохранительных органов, мы решили поговорить с господином Давиденко.

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OBOZREVATEL расспрашивал, кто организовал этот схематоз в стенах Киевсовета и каких масштабов он достиг. Алексей считает, что безумная представленность Московского патриархата конкретно в Киеве – это результат "работы" депутата-бизнесмена и скандального киевского застройщика Алексея Омельяненко.

– У вас была серия постов в ФБ о том, что российская православная церковь в Украине создала большое лобби в Киевсовете и очень щедро наделяла себя разными "плюшками". О чем идет речь? Как долго это лобби работало в Киевсовете?

– Я пришел в Киевсовет в 2008 году, и эта история уже существовала, я ушел из горсовета в 2013 году, и этот схематоз закончился вместе с Революцией Достоинства, то есть – с фиаско Партии регионов. На мой взгляд, схема абсолютно не скрытого лоббизма русской православной церкви существовала примерно с 2006-го по 2013 год. Это происходило на протяжении полной каденции Черновецких, а также в каденции Попова в компании из Партии регионов.

Надо честно сказать: тогда я все видел, но не понимал масштабов – было очевидно, что каждую сессию выносят решения на голосование об отводе земельных участков в разных частях Киева под строительство храмов, часовенок на территории больниц, новых микрорайонов… каждую сессию. 99,9% решений имели отношение исключительно к русской православной церкви. То есть там не было участков для католических церквей, греко-католических или Киевского патриархата, все было заточено под Московский патриархат.

Эти голосования часто "шли" даже без дополнительного согласования, то есть автору проекта решения не нужно было ходить по фракциям, потому что считалось, что это благотворительное дело, это церковь, все должны голосовать… это же не коммерческий вопрос, это не политический вопрос. Надо честно сказать, что, пока был Черновецкий, эти вопросы вообще пролетали с зеленым светом, "без смазки", и голосовались на каждой сессии.

Если сосчитать, то, я думаю, это десятки и десятки отведенных земельных участков под церкви и часовни Московского патриархата. Я не знаю, что-то там построено или нет, изменялось ли под ними целевое назначение.

Второй пласт разговора – это каденция главы КГГА Попова. Где-то примерно в 2010 году с приходом Партии регионов к власти в столице мне уже стало понятно, что это союз между Партией регионов и Московским патриархатом. Даже не потому, что депутатом Киевсовета от Партии регионов был митрополит Павел (известный как Паша-Мерседес. – Ред.), просто было заметно: это их принципиальная позиция – массово отводить для Московского патриархата земли.

Уже сейчас, когда в 2022 году началась полномасштабная война, можно сложить пазлы: это, на самом деле, была совершенно четкая, кем-то (я даже думаю, что в Москве) запрограммирована история, что в каждом микрорайоне, в каждом новом ЖК открывали часовню Московского патриархата. Тогда, я честно скажу, мне это было непонятно.

– А кто лоббировал этот режим особого содействия?

– Я не открываю тайну, что даже не митрополит Павел был главным лоббистом в Киевсовете этих земельных вопросов. Единственным человеком, который выносил все земельные вопросы и построения церквей Московского патриархата, был депутат Партии регионов Омельяненко Алексей. Он был верующим человеком, прихожанином Московского патриархата, и публично об этом говорил. Все выносимые им вопросы проходили земельную комиссию Киевсовета автоматически. Я не помню ни разу, чтобы вопрос не прошел и выставлялись второй или третий раз, изменялись ли проекты решений, они все проходили на 100%.

Безумная представленность Московского патриархата конкретно в Киеве, это, по большому счету, результат "работы" 2006-2013 гг. 7 лет сессии происходили примерно дважды в месяц: если умножить 12 месяцев на 2, то это примерно 20+ сессий в год… а эта вакханалия продолжалась 7 лет. То есть примерно 100+ сессий Киевсовета, на которых выносились решения об отводе земельных участков для Московского патриархата.

Добавлю, что депутат Павел Лебедь, митрополит Киево-Печерской лавры почти не появлялся на сессиях. Думаю, что за мою каденцию с 9 по 13 год (а это 4 года) видел его в Киевсовете может два или три раза максимум. Но когда выносился "набожный" вопрос, то обычно это звучало так: уважаемые депутаты, вы знаете наш коллега, а также Киево-Печерская лавра просит поддержать, мы выносим, это церковь, это не политический вопрос, мы просим зал поддержать. Под таким соусом все это поддерживалось.

Кто выступал против?

Почти никто. У нас были депутаты – верующие других конфессий. К примеру, Денис Москаль, католик… Такие депутаты говорили, мол, давайте какой-то баланс сохранять, то есть мы не можем отводить десятки земельных участков Московскому патриархату и не отводить вообще для других, у нас же есть греко-католики, католики, давайте выделять, люди тоже просят, почему мы им не даем? Почему их вопросы просто лежат в ящике, а "московские" вопросы голосуются. Ответ, как правило, был такой: "В чем вопрос? У вас есть лоббисты? Пожалуйста, занимайтесь, готовьте решение, и если зал поддерживает... Здесь надо заметить, Алексей Омельяненко был членом земельной комиссии, то есть ему, конечно, было легче эти земельные решения готовить.

У меня есть гипотеза, могла быть сеть депутатов областных, городских советов по всей стране, которых командировал лоббировавший Московский патриархат, расширяли сеть русской церкви по Украине. 10 лет назад я бы сказал, что это полный глупец, но в сегодняшних реалиях абсолютно могу допустить: это могла быть спрогнозированная и очень хорошо построенная сеть.

– В 2006 или 2005 году главный земельный лоббист русской церкви Омельяненко, покойный Владимир Сабодан и Паша-Мерседес получили земельные участки в очень "неплохом" районе – в самом элитном районе Печерска. С одной стороны, это говорит о том, что Омельяненко был на уровне с руководителями русской церкви в Украине, с другой – они и о себе не забывали.

– Честно скажу, у меня было впечатление, Омельяненко – верующий человек, который упорно, на каждой сессии выносит и выносит эти вопросы Московского патриархата и отводит землю. То есть такая "вера в свою церковь", что он десятки участков отводит церкви по всему городу. Я точно помню, что это было по всему городу. Если бы участки "брались" только на Киево-Печерских холмах, или в Ботаническом саду, то через некоторое время оно бы бросалось в глаза, а здесь повсюду: Дарницкий, Днепровский, Деснянский, по всему городу отводят и отводят.

Среди депутатов Партии регионов в Киевсовете было людей 10 всего, и один из них (то есть 10%) – это была квота церкви. Теперь вопрос: в каких городских, областных советах по всей стране была квота Московского патриархата, сколько этих людей было, и какие задачи они выполняли? То есть, разумеется, я довольно неплохо знал Алексея, и могу легко представить, что его играли в темную. Но, во всяком случае, в темную или светлую, эти люди массово работали на враждебную нам структуру.

Продолжение следует. Ожидайте расследования о самых громких земельных аферах "православных решений" Московского патриархата в Украине.