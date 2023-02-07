Данилов заявил, что Россия уже ''умоляет'' о переговорах: переговорщиков целый пул. Видео

Страна-агрессор Россия, которая напала на Украину и ведет против нашего государства войну, уже начала умолять о возможности провести переговоры о ее прекращении. В Кремле понимают, что не смогут достичь поставленных целей, поэтому пытаются привлечь "целый пул переговорщиков", чтобы уговорить Киев к переговорам.

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Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио НВ" в понедельник, 6 февраля. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин поставил перед своими оккупантами задачу выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Впрочем, как отметил Данилов, в Москве понимают, что не имеют никаких возможностей этого добиться.

"Поэтому на сегодняшний день они умоляют. Берут целый пул переговорщиков, ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, среди стран, которые Россия пытается уговорить стать посредниками, есть даже Бразилия. К слову, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна готова выступить посредником для переговоров Киева с Москвой.

Однако Украина имеет к стране-агрессору четыре требования, а идти на условия террористов для нашего государства недопустимо.

Так, в первую очередь, Киев требует от РФ освободить все города и села, оккупированные российскими войсками, а также привлечь к ответственности через трибунал лиц, начавших войну и убивающих на территории Украины гражданских. Кроме того, Киев должен получить от Москвы гарантии безопасности.

Напомним, что накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия якобы готова сесть за переговорный стол "без предварительных условий". Она также обвинила США в "затягивании конфликта" и "продолжении агрессивной политики".

Как следует из заявления Матвиенко, в Кремле говорят о готовности к переговорам с Украиной – но только если Украина не будет выдвигать свои условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что перед любыми российско-украинскими переговорами оккупанты должны покинуть территорию Украины. Кроме того, без нашей страны проводить договоренности о войне нельзя.

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