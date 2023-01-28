Чечня может стать независимой от РФ, они веками боролись за свободу, – премьер Польши

Чечня могла бы стать независимой от России. Эта страна на протяжении веков боролась за свою свободу и заслуживает ее.

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Об этом в интервью телеканалу LCI заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он в целом поддержал идею освобождения народов, входящих в состав РФ и находящихся "в тюрьме". Политик считает, что они вполне могут являться независимыми государствами.

Также польский премьер пожелал государству-террористу "всего наилучшего в контексте нормальной страны, нормального развития и нормальных отношений". По его словам, этого от РФ ожидали в последние десятилетия все страны.

Как известно, история знает две русско-чеченские войны – в 1994-1996 и 1999-2009 годах. После последней из них РФ установила свой контроль над Чечней. Возглавил республику сторонник российского диктатора Владимира Путина Рамзан Кадыров.

Напомним: летом 2022 года президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия обратился к странам мира с призывом принять акты о непризнании оккупации Россией Чеченской Республики Ичкерия.

Сторонники независимой от России Чеченской Республики Ичкерия начали подготовку к боевым действиям на территории Чечни, разведали и поделили территорию республики на фронты и секторы.

В ответ глава Чечни в составе РФ Рамзан Кадыров обнародовал свое обращение в Telegram-канале, в котором заявил о необходимости разместить в горах Кавказа системы противовоздушной обороны.

В октябре 2022 года представители народов, оккупированных Россией, призвали мир признать независимость Ичкерии и ее правительство в изгнании. На учредительном форуме было объявлено две резолюции. Первая касалась независимости Ичкерии, а вторая – создание круглого стола для решения вопроса порабощенных народов Кавказа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Чечни Кадыров продолжает усиливать свое влияние на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Луганщины. В частности, он планирует отправить на Донбасс более 300 имамов и кадиев – судей, выносящих приговоры на основе шариата;

– также Кадыров снова заговорил о "мощи" России, которая, по его словам, может воевать "со всем блоком НАТО или даже со всем миром". Кроме того, он утверждает, что РФ как ядерное государство "никогда не позволит себе проиграть в какой-либо борьбе".

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