'Часть стратегии Кремля': в ISW объяснили, что стоит за угрозами Медведева Финляндии

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз набросился на Финляндию с угрозами. В частности, он использовал риторику, которая напрямую отражает ложные оправдания Кремля для его вторжения в Украину.

Видео дня

Угрозы Медведева в адрес Финляндии являются частью усилий Кремля в отношении государств НАТО и оправданию будущей российской агрессии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Привычная риторика Медведева

По словам замсекретаря Совбеза РФ, Финляндия не должна забывать, что конфронтация с Россией "может привести к краху финской государственности навсегда". Медведев утверждал, что Финляндия исторически связана с нацистской Германией и что финские власти в 1940-х годах хотели расширить границы Финляндии, включив в них Восточную Карелию, Ленинград (современный Санкт-Петербург) и Кольский полуостров – районы современной России.

Также он утверждал, что нынешнее финское правительство "русофобское", и что "жажда наживы за счет России была заложена в финских умах еще во времена Гитлера". Медведев выдал, что финские власти исторически пытались стереть "историческую и культурную идентичность" этнических русских и совершить геноцид против славянского населения. Медведев заявил, что Финляндия вступила в НАТО под "прикрытием" обороны, но на самом деле готовится к войне против России, игнорируя тот факт, что Финляндия отказалась от своего военного нейтралитета, чтобы присоединиться к НАТО в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Медведев заявил, что НАТО будет использовать Финляндию в качестве "плацдарма для нападения" на Россию.

Оправдания будущей российской агрессии

Заявления Медведева о преследовании этнических русских в Финляндии, уничтожении русской культуры, связях с нацизмом и угрозе безопасности России напрямую перекликаются с заявлениями, которые Кремль использовал для оправдания своих вторжений в Украину в 2014 и 2022 годах. Медведев заявил, что "коренные причины" нынешнего состояния российско-финских отношений восходят к временам Второй мировой войны.

Аналитики ISW подчеркнули, что использование Медведевым фразы "коренные причины" отражает то, к чему кремлевские чиновники неоднократно прибегали для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. Кремлевские чиновники заявили, что любое будущее мирное урегулирование в Украине должно устранить "коренные причины" войны, которые россияне определили как расширение НАТО на восток и "дискриминацию" русскоязычного населения Украиной.

Россия готовится к войне с НАТО

Угроза Медведева в адрес Финляндии не является уникальной, а скорее частью усилий Кремля по угрозе государствам НАТО и оправданию будущей российской агрессии. Помощник диктатора России и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев аналогичным образом заявил 13 марта, что Финляндия пыталась "уничтожить" славянское население и что Запад "снова превращает Финляндию в плацдарм" для агрессии против России.

В то же время диктатор РФ Владимир Путин угрожал Финляндии в декабре 2023 года, утверждая, что НАТО "втянуло" Финляндию в альянс и что с Финляндией "будут проблемы".[5] Российские официальные лица все чаще используют нарративы об исторических связях Финляндии с Россией, а российские информационные операции, направленные против Финляндии, уже давно охватывают такие темы, как история Финляндии как союзника нацистов во время Второй мировой войны, намерение Финляндии вернуть утраченные территории и подготовка Запада использовать Финляндию для угрозы северо-западу России. Кремль применяет ту же схему, которую он использовал против Украины, в отношении государств НАТО, таких как Финляндия и страны Балтии, чтобы создать информационные условия для возможной будущей агрессии.

Что предшествовало

1 сентября стало известно, что в городе Миккели, вблизи российской границы в Финляндии, начал работать штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. На начальном этапе в штабе будет служить около 10 человек, а впоследствии их количество планируется увеличить до примерно 50 военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для нападения на Россию. По его словам, Хельсинки проводит курс на подготовку к войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!