После "учений" в Рязани в сентябре 1999 года всем, кроме желавших себя обмануть, стало очевидно, что серия взрывов домов в России была организована уже де-факто захватившими власть чекистами с целью обвинить чеченцев, развязать войну и победоносно замочить в своих патриотических сортирах и Чечню, и Россию.

Через 20 с лишним лет возмужавшие Путин и Патрушев замахнулись на гораздо более масштабный перформанс – эпохальную Победу над Западом в Четвертой мировой войне в качестве реванша за поражение СССР в третьей (холодной). Десятилетиями культивируемое историческое победобесие плавно переросло в победобесие live.

Счеты "хорошего Гитлера" к Западу намного масштабней и мучительней, чем просто потеря неких зон доминирования. Запад веками воспринимался правителями Кремля как экзистенциальный вызов их власти самим фактом существования возможной исторической альтернативы. Очарованные технологическими плодами Запада и жадно желавшие ими овладеть (внедрить) наши ордынские ханы – "модернизаторы" всегда с животным страхом отвергали корни западной цивилизации и ее воздух – ненавистный им воздух Свободы и Человеческого Достоинства.

Путин и Патрушев были абсолютно убеждены сами и убедили всю правящую верхушку, что у них появилась уникальная возможность одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение СССР. "Пиндосы отступят перед ядерным шантажом и сдадут Прибалтику" – полагали кремлевские мудрецы – "Как Чемберлен сдал Чехословакию, как Обама сдал Сирию, отказавшись от собственных красных линий, когда ему даже никто ничем не угрожал".

"Собирайте манатки и убирайтесь вон" – потребовал у 30 стран НАТО толстомордый замминистра. "Если откажетесь, вас постигнут катастрофы, невиданные в вашей тысячелетней истории", – пригрозил будущий Властелин Мира.

Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, был настолько притягателен и сулил такие головокружительные геополитические дивиденды, что недофюрер недоимперии не мог избежать искушения и упрямо шел навстречу своему ядерному Аустерлицу. Который обернулся конвенциональным Ватерлоо.

Судьба мира решалась в Битве за Гостомель в феврале 2022 года. Если бы Киев пал и в ореоле своей "победы" угрожающе размахивающий ядерной елдой Путин появился на границах Балтии и Польши, то Запад образца весны 2022 мог бы дрогнуть и безумный план двух П восторжествовал бы.

За прошедшие полтора года многое изменилось. Украина своим героическим подвигом 300 спартанцев Свободного мира буквально за шиворот втащила гедонистский Запад обратно в мировую Историю. США, наконец, достойно ответили на ядерный шантаж, очень внятно объяснив Пу, что с ним лично произойдет, если он только потянется к ядерному оружию. В конвенциональном превосходстве Запада Пу и сам никогда не сомневался. Он вчистую проиграл объявленную им Западу IV-ю мировую войну и мечтает сейчас о прекращении огня в Украине, которое он смог бы продать глубинному пиплу как фейковую "почетную ничью". Но сама IV-я мировая война, не закончилась. Из-за спины неудачливого питерского гопника появились другой амбициозный отморозок.

Исламофашистский режим иранских фанатиков и палачей, полвека проклинающий Сатану №1, пришел к тому же выводу, что и их кремлевские братья по разуму. Чтобы морально раздавить слабеющие США и выкинуть их на свалку мировой истории, достаточно демонстративно и безнаказанно разгромить одного из союзников США. Кремлевские просто потребовали сдачи им во владение десятка восточноевропейских стран НАТО. Аятоллы давно мечтают об уничтожении Израиля,Major non-NATO ally США.

Чудовищный по своей беспредельной жестокости теракт 7 октября 2023 года стал первым шагом в задуманной Тегераном (при заинтересованном соучастии Москвы) многоходовой операции по окончательному решению еврейского вопроса на Ближнем Востоке.

Заказанные организаторами сознательно транслируемые live всему миру зверства преследовали одну цель – сделать неизбежной наземную операцию армии Израиля по уничтожению инфраструктуры и личного состава ХАМАСа.

Когда же армия глубоко увязнет в тяжелейшей продолжительной сопровождаемой большими потерями зачистке руин и подземелий Газы, кураторы обрушат на Север Израиля 50-тысячную орду головорезов Хезболлы. Этот нехитрый замысел был настолько очевиден, что он был сорван уже на следующий день 8 октября просыпающимся, наконец, от политкорректного сна Лидером Свободного мира – Соединенными Штатами Америки.

Два авианосных соединения и очень добрые слова Байдена, Блинкина, Остина – убедительный аргумент для Хезболлы и ее кураторов. Теперь она ограничится постоянными обстрелами и вылазками, не решившись на масштабное вторжение. Израиль, благодаря своему могущественному союзнику, получит возможность, не отвлекаясь на другие серьезные вызовы, довести до конца зачистку Газы.

Представим себе, однако, итоговую ситуацию на следующий день после этой условной победы. Очень большие потери среди израильских военнослужащих, скорее всего, большинство заложников погибло, на фоне нарастающего совместного воя исламских фашистов и западных либералов о страданиях мирных жителей Газы встает неразрешимая проблема, что же с миллионом этих "мирных" делать дальше. Особенно, когда нетронута и осталась безнаказанной иранская грибница исламистского террора, непрерывно порождающая, финансирующая и вооружающая подобные хамасы по всему Ближнему Востоку.

Возможны ли иные более радужные для Израиля сценарии абсолютно необходимого уничтожения ХАМАСа? На наш взгляд, да. Только союзникам (Израиль, США) надо понять, что в ходе объявленной им тотальной войны у них есть сегодня более неотложные проблемы чем ХАМАС, и необходимо несколько поменять последовательность ходов.

Но прежде мне хотелось бы напомнить читателям одно из серии замечательных высказываний, сделанных в последние дни госсекретарём США Тони Блинкеном относительно характера союзнических отношений США и Израиля:

"The message that I bring to Israel is this: You may be strong enough on your own to defend yourself – but as long as America exists, you will never, ever have to. We will always be there, by your side."

Опираясь на это послание, доставленное Блинкеном в Израиль, позволю предложить союзникам абсолютно реалистичный сегодня сценарий убедительной Победы Запада над своими смертельными врагами.

По изготовившейся к масштабному нападению на Израиль, но пока на него не решающейся Хезболле наносится испепеляющий удар мощью двух авианосных соединений США и ВВС Израиля. Реализуется то, чем добрый дедушка Байден де-факто пригрозил 8 октября. Уничтожается военная инфраструктура Хезболлы и фешенебельные особняки ее руководства в Бейруте.

Справедливая акция возмездия за все уже совершенные преступления террористической организации имеет самостоятельное политическое и военное значение. Но кроме того это необходимое предварительное условие для проведения главной операции союзников – воздушного удара по Ирану.

Израиль давно предупреждает, что он самостоятельно нанесет такой удар в случае приближения Ирана к обладанию ядерным оружием. США также не раз заявляли, что не исключают военного решения иранской ядерной проблемы. А совсем недавно Пентагон объявил, что по данным американской военной разведки аятоллы находятся в двух неделях от получения первой ядерной боеголовки. Медлить больше невозможно. Израиль всегда подчеркивал, что в случае необходимости он самостоятельно способен провести ядерную кастрацию Ирана.

Но теперь городу и миру очень громко сказано, что Израиль never, ever должен делать это в одиночку. Америка willalwaysbethere.

Тем более, что в сегодняшних обстоятельствах список целей воздушного удара (ударов) должен быть существенно расширен. Израиль в одиночку уже не справится. ХАМАС, Хезболла и тем более породившее их и ведущее их руками войну на уничтожение Израиля и США иранское военно-политическое руководство хуже ИГИЛа и должно быть беспощадно ликвидировано. Поэтому список целей помимо всех объектов ядерного проекта и ракетной индустрии Ирана должен включать и центры принятия решений (аятоллы по списку, начиная с верховного, руководство КСИР и т.д.)

Возникшим вакуумом власти в Иране воспользуется как бы сторонний наблюдатель – турецко-азербайджанская армия, которая предложит защиту от хаоса 30 миллионам своих соотечественников. Эрдоган и Алиев скорректируют свою знаменитую формулу "Один народ – две страны" на "Один народ – три страны". Режим каких-то уцелевших аятолл вряд ли сохранится на остальной территории бывшей исламской республики Иран.

Замечательное маленькое государство Израиль не обладает территориальной стратегической глубиной. Поэтому каждая большая война для него это война на выживание. В 1967 году Израиль нанес превентивный удар и одержал блистательную победу. В 1973 году воздержался от такого удара и поставил себя на грань катастрофы.

На этот раз у Израиля есть могущественный союзник, гораздо более решительный в своей поддержке Израиля чем в 1967 и 1973 годах. Он не полезет в катакомбы Газы, но способен на гораздо большее. Тем более, что Израиль так же как и Украина находится сегодня на переднем краю мировой войны, объявленной осью абсолютного зла, прежде всего Соединенным Штатам Америки.

После двух сокрушительных, если хотите, превентивных ударов союзников по Хезболле и Ирану отложенная наземная зачистка ХАМАСа, лишившегося в одночасье своих спонсоров и вдохновителей, будет проходить в абсолютно иной политической и психологической атмосфере. Потери израильских военнослужащих окажутся на порядок меньше, чем это предполагается сегодня. И в ответ на вопрос, а что же делать с Газой дальше, в отсутствие иранских исламофашистов могут появиться вполне конструктивные ответы. Не только Газа, но и весь Ближний Восток сможет беспрепятственно продолжить свою естественную трансформацию в духе соглашений Авраама.

C ликвидацией преступного иранского руководства очень много потеряет не только ХАМАС, но и стремительно превращавшийся в последнее время в младшенького партнера иранских аятолл Путин. И прекращение поставок "Шахидов" станет самой незначительной из его новых неприятностей. Раз в 70 лет (1953, 2023) Провидение поражает стареющего кремлевского правителя вспышкой яростного варварского позорного антисемитизма. И он, как правило, подыхает разорванный изнутри своим бессильным бешенством.

Слава Украине! Слава Израилю! Слава США! Державам-победительницам в IV-ой мировой войне, развязанной смертельными врагами Свободного Мира.