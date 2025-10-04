'Был одним из первых на баррикадах': Порошенко в Ивано-Франковске почтил память Героя Небесной Сотни Гурика

Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковск побывал на могиле Героя Небесной Сотни Романа Гурика и встретился с его семьей.

"Вчера у Романа был день рождения. 31 год. Как и последние одиннадцать лет, родные встречают этот день здесь... Молодой парень, Роман Гурик, был одним из первых на баррикадах Революции Достоинства, но его жизнь оборвала пуля снайпера, который охотился на майдановцев. Теперь Герою навсегда 19", – написал Порошенко в соцсетях.

"Когда бываю в Ивано-Франковске, не обхожу его могилы. Сегодня встретился с Игорем и Ириной, родителями парня. Роман, как и вся Небесная Сотня, положил свою жизнь за европейскую Украину, которая имеет право свободно выбирать вектор движения. Именно они приняли первый бой в этой большой войне с Россией. Мы должны помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь за демократию и свободу", – убежден Порошенко.