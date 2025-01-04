Украина может получить первые французские истребители Mirage-5F уже в январе – СМИ

Украина может получить первые три французских истребителя четвертого поколения Mirage 2000-5F уже в январе 2025 года. Всего Киев просил у Парижа 12 таких самолетов.

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Перед передачей борта модернизируют, чтобы с них можно было поражать наземные цели, пилоты и механики, которые смогут работать с этими самолетами, уже завершили обучение во Франции. Об этом сообщает Avionslegendaires.net.

"В январе 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины должны получить первые три истребителя Dassault Mirage 2000-5F. Эти истребители со складов Воздушно-космических сил были модифицированы... В итоге около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку", – говорится в сообщении .

"Около десяти самолетов" Mirage 2000-5F, которые может получить Украина от Франции, стали результатом длительных переговоров между французским президентом Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Киев обращался в Париж с запросом на 12 таких истребителей, которые, по подсчетам военных, помогли обеспечить насущные нужды ВСУ.

Перед передачей французская сторона также вносит в истребители определенные модификации: их "затачивают" под работу по наземным целям, ведь Mirage 2000-5F создавались и использовались только в качестве истребителей и не предусматривали применения авиационных средств поражения по земле. После модернизации с них можно будет запускать британские Storm Shadow и французские SCALP-EG, а также французские корректированные авиабомбы AASM, опыт применения которых уже имеют украинские летчики.

В то же время в Украину вернулись пилоты и механики, которые на протяжении полугода во Франции учились справляться с Mirage 2000-5F. , Су-25 и Су-27.

"Если сначала Mirage 2000-5F может показаться небольшим и легким истребителем по сравнению с МиГ-29 и Су-27, то украинские пилоты быстро поняли, что это еще и грозный самолет, предназначенный для контакта с врагом", – пишет Avionslegendaires.net.

Издание также утверждает, что, вероятнее всего, французские истребители прибудут в Украину до 20 января. Впрочем, отмечают авторы материала, не исключено, что они уже поднимаются в украинском небе – правда, пока только с тренировочными полетами.

Напомним, ранее в The Telegraph рассказали о том, что Украина сможет атаковать Москву собственными дальнобойными ракетами.

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