Будут нести ответственность за этот фарс: в МИД осудили проведение 'довыборов' на временно оккупированных территориях

Кремль 14 сентября организовал так называемый "единый день голосования", имитируя процесс выборов на временно оккупированной территории Украины, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, вопреки нормам и принципам международного права. Однако "бутафорские выборы на ворованной земле не помогут России узаконить оккупацию – краденое придется возвращать".

Об этом в Facebook заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Дипломаты осудили действия РФ.

Украина не признает результатов псевдовыборов

Российские оккупационные власти устроили показательное якобы избрание "губернатора" Севастополя и "муниципальных депутатов" Севастополя и Симферополя.

Эти "довыборы" являются незаконными, а их результаты – ничтожными. Никакие лица, якобы избранные в результате этого фарса, не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей.

В МИД призвали партнеров не признавать результаты "голосования" и не контактировать с представителями "власти" государства-агрессора на ВОТ.

"Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, так же как вся их деятельность, считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины", – объяснила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломаты предупредили, что все причастные к организации и проведению любых "выборов" на ВОТ будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международно-правовых процессов, а также будут подпадать под действие существующих и будущих санкционных режимов в украинской и иностранных юрисдикциях.

Добавим, что это уже третьи "выборы губернатора" с начала оккупации Крыма в 2014 году. Цель врага – создать иллюзию легитимности и поддержки среди местного населения, а также укрепить оккупационный режим.

Как писал OBOZ.UA, из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК. Это произошло в так называемый единый день голосования 14 сентября 2025 года.

