"Будут гуманоидные работы": эксминистр обороны Федоров презентовал новый проект "Армия роботов"

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал проект "Армия роботов". Врамках программы планируется создание гуманоидных роботов для выполнения простых задач на фронте.

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Детали он сообщил в своем Telegram-канале. В настоящее время команда ищет инженеров, технологические компании и инвесторов для реализации проекта.

Проект предусматривает испытания роботов на фронте

26 сентября во время конференции IT Arena 2026 во Львове Федоров представил новый проект и отметил, что он развивает предыдущую концепцию AIR. LAND. ECONOMY. Надней команда экс-министра работала с самого начала полномасштабного вторжения России.

"Будут гуманоидные роботы, которые будут выполнять простые задачи: перезарядить пулемет, заменить батарейку, установить датчик. Это то, чему можно быстро научить робота, быстро отправить на поле боя, и это то, что он сможет делать", – пояснил экс-министр.

Он добавил, что проект "Армия роботов" предусматривает постепенное привлечение роботизированных систем к выполнению боевых задач.

Согласно плану команды, уже в течение первых шести месяцев должно состояться испытание гуманоидного робота в условиях реального боя, а в течение года ожидается первая совместная операция роботов и беспилотников, которые будут координировать свои действия с помощью алгоритмов.

"Наша ставка – роботизация войны. Цель Армии роботов – беречь жизнь людей. Самую опасную работу должны выполнять работы, чтобы наши военные возвращались домой", – подчеркнул Федоров.

"Армия роботов" ищет специалистов и инвесторов

Ключевой частью замысла станет создание единой технологической экосистемы. Роботизированные платформы должны работать автономно и взаимодействовать с БПЛА, наземными роботизированными комплексами и другими беспилотными системами.

В настоящее время команда "Армии роботов" формирует команду разработчиков и ищет инженеров и профильных специалистов в Украине и за рубежом. Параллельно проект привлекает инвестиции для создания роботизированных систем, которые в перспективе смогут выполнять часть задач украинской пехоты на фронте.

Отдельными направлениями станут разработка более доступных ракет-перехватчиков и систем поражения с применением искусственного интеллекта.

Напомним, ранее Федоров объявил о запуске собственной defense tech-компании. Первым ключевым инвестором нового проекта станет Алекс Карп, генеральный директор Palantir. По словам Карпа, новая компания сможет преобразовать украинский опыт современной войны в продукты для стран-союзниц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федоров уже рассказывал, над какими проектами он будет работать после ухода из правительства. Среди его планов – создание оборонного венчурного фонда, запуск аналитического центра и поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта и defense tech.

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