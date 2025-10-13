'Будет ряд встреч': Зеленский озвучил состав и задачи делегации, которая отправилась в США

Украинская делегация уже отправилась в Соединенные Штаты Америки. Нашу страну будут представлять премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора.

В США они проведут ряд встреч. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в понедельник, 13 октября, в своем Telegram-канале.

Основными темами визита станут ПВО и наши дальнобойные возможности, чтобы оказывать давление на Россию ради мира.

"У меня будет возможность приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с президентом Трампом. Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен президенту Трампу за наш диалог и поддержку", – написал Зеленский.

Он добавил, что будет и несколько других важных встреч – с оборонными и энергетическими компаниями, возможны также встречи с сенаторами и конгрессменами.

"Это нужно – это было предложение президента Трампа, – и я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак, даже не тех атак, которые Россия уже осуществила. Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно", – отметил глава государства.

Ермак также сообщил, что на повестке дня будут конкретные цели, озвученные президентом Зеленским. Среди них:

– Оборона: укрепление нашей ПВО и ударных возможностей.

– Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой.

– Санкции: новое давление на агрессора.

"Конечная цель – неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский отметил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне должна стать продолжением предыдущих двух контактов, которые касались ключевых вопросов безопасности и обороны Украины.

