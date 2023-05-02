Будет очередной 'жест доброй воли': Резников предположил, что Украина освободит Крым без боя

Министр обороны Алексей Резников заявил, что освобождение украинского Крыма вполне вероятно без применения вооружений. Череда взрывов на временно оккупированном полуострове показала, что незаконно проживающие там граждане России сами покинут насиженные места после ряда процедур.

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Таким образом процесс деоккупации вместо сугубо военного станет "военно-политическим". Об этом идет речь в статье западного издания The Atlantic, которому украинский министр дал интервью.

"После того, как наши силы перекроют дороги, железные дороги и водные пути к полуострову и поразят военную инфраструктуру с помощью беспилотников, можно предположить, что многие россияне, особенно недавние иммигранты, поймут, что лучше им проживать в другом месте", – подчеркнул Резников.

Он добавил, что Крым имеет важное стратегическое значение для обеих воюющих сторон, а Россия превратила за девять лет полуостров в военную базу вместо прежнего курорта. Однако это вовсе не означает, что вернуть его под контроль Украины не удастся без боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению министра обороны, российские власти пристально наблюдают за подготовкой к контрнаступлению ВСУ и фактически готовят варианты для объяснения поражения оккупантов на поле боя. Так, в Кремле вынашивают сценарий очередного "жеста доброй воли", чтобы убедить собственных граждан, что "все идет по плану".

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