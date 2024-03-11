Бояться должен Путин: что стоит за последними заявлениями Макрона и какие последствия это будет иметь для Украины, ЕС и России

Франция начала подготовку к созданию альянса, который при необходимости будет готов отправить солдат в Украину. Больше идеи Макрона поддерживают в Варшаве и странах Балтии, что неудивительно, учитывая их уязвимость перед Россией.

Французы обсудили с балтами варианты будущей коалиции. Балтийские страны похвалили их за "нестандартное мышление".

"Не в России устанавливать "красные линии" и указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы", – говорит глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Что ж, "миротворческие звонки" Путину закончились. Макрон наконец-то вспомнил, что он лидер государства, победившего во Второй мировой войне и имеющее ядерное оружие, постоянного члена Совбеза ООН.

Что стоит за последними заявлениями президента Франции – в материале OBOZ.UA.

Игра на повышение

Эммануэль Макрон за два года прошел путь от "Запад не должен унижать президента Путина в Украине, чтобы сохранить шанс найти дипломатическое решение "исторической" ошибки вторжения до "все возможно, если это полезно для достижения нашей цели, чтобы Россия не выиграла эту войну".

Миротворческие попытки Макрона (поездки в Москву и звонки Путину в попытке предотвратить, а затем и остановить вторжение), чтобы закрепить лидерство за Францией (и собой) в Европе, оказались тщетными. Чего нельзя сказать о последних заявлениях и определениях "красных линий" для России.

Сегодня французский президент пытается набрать геополитических очков и стать наконец полноценным лидером объединенной Европы уже за счет обострения, а не сглаживания. Имея меньше денег, чем Германия, французы решили взять первенство решимостью.

Наиболее удачно действия французского президента охарактеризовал глава польского МИД Радослав Сикорский, который отметил, что присутствие войск НАТО в Украине не является чем-то немыслимым, "ибо речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы – Путина. Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию. Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Она имеет доброе намерение", – подчеркнул Сикорский.

И Макрон чувствует себя комфортно в роли нарушителя спокойствия европейского болота под названием "главное – избежать эскалации". Он все активнее говорит, что жесткие ограничения на военный ответ Запада дают Путину карт-бланш.

Чего не скажешь о канцлере Германии Олафе Шольце, который, кажется, не до конца понимает важность того, чтобы Европа полностью взяла на себя обязательства по созданию единой обороны, необходимой для многолетнего противостояния с Москвой. Шольц все так же осторожен и слишком полагается на США, а время такого подхода неустанно истекает.

Еще одна вероятная причина новой риторики Макрона – критика Франции за низкую финансово-военную поддержку Украины. До последнего времени, действительно, она была довольно незначительной, по крайней мере по сравнению с Германией. Франция выделила около 2,6 миллиарда евро (и пообещала "до" 3 миллиардов евро на 2024 год), тогда как Германия предоставила 17,7 миллиарда евро прямой военной помощи за последние два года. При таком развитии событий возглавить Европу вряд ли можно.

Конечно, французы говорят, что они передают действительно важное оружие и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы. Показательным примером является нежелание Шольца давать ракеты Taurus, тогда как Франция послала свои крылатые ракеты SCALP еще в июле 2023 года.

Так или иначе, но заявления Макрона сделали свое дело: Франция в фаворитах на роль лидера антипутинской коалиции.

Коалиция уже имеет конкретные очертания

Большинство представителей НАТО, включая США и Германию, исключили появление своих солдат в Украине. Впрочем, заявления некоторых стран Альянса были менее однозначными.

Так, глава МИД Польши Сикорский отметил, что предположение Макрона "не является чем-то немыслимым" и поддержал начатую президентом Франции дискуссию об открытой переброске иностранных войск в Украину. По его мнению, осуждение российского вторжения 140 государствами на Генеральной ассамблее ООН уже является правовым основанием для появления в Украине иностранного контингента.

Первые союзники Франции – страны Балтии. Это неудивительно, ведь там понимают – они первые потенциальные жертвы Путина после Украины.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис: "Не может быть никаких "но". Мы должны проводить "красные линии" для России, а не для себя. Никакая форма поддержки Украины не может быть исключена".

Напряжение растет

Спор между Шольцем и Макроном о военной помощи Украине превращается в нечто вроде открытой вражды.

Уже после первого своего заявления, разозлившего немцев, Макрон добавил еще больше огня: "Европа явно стоит перед моментом, когда нужно не быть трусами". Эти слова были явным намеком на действия Шольца, который в очередной раз заявил об опасности реакции России, если его правительство пришлет в Украину Taurus.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину политика Германии была продиктована одним руководящим принципом: избегать прямой конфронтации с Россией любой ценой. Макрон отверг осторожность в немецком стиле. С тех пор как Шольц осознал, что Украина способна защитить себя от России, его стратегия заключалась в том, чтобы действовать в тандеме с Вашингтоном, достаточно снабжая Украину оружием и оборудованием, чтобы выжить, но одновременно отказывая ей в средствах для победы.

Причина такой позиции – страх перед Россией. Это в значительной степени последствие исторической вины, а также того, что Германия не является ядерным государством.

Французы имеют меньше таких оговорок, и, вероятно, поэтому Макрон чувствует себя более комфортно, говоря о возможности размещения войск в Украине.

Стратегическая неопределенность для Путина

"Заявления Макрона – очевидное желание создать ситуацию стратегической неопределенности в российско-украинской войне, перехватить ситуацию этой стратегической неопределенности у президента России. До этого времени стратегическая неопределенность была козырем именно Путина" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил политический аналитик, публицист Виталий Портников.

"Российский диктатор никогда не давал Западу понять, каким будет его следующий поступок, на чем он будет базироваться, где эти "красные линии", которые он может перейти. Хотя, по-моему, у него нет никаких линий, когда речь идет о войне против Украины и вообще о внешнем политическом приоритете.

Путин никогда ясно не давал понять, может ли он принять решение о применении ядерного оружия. Путин никогда не давал четко понять, какими будут реальные его условия, если действительно в перспективе возникнет возможность переговоров об окончании войны или даже о перемирии стран.

Эта стратегическая неопределенность создавала серьезные проблемы для западных лидеров, потому что они, как и в 2014-м, как и в 2022 году, так и дальше не осознавали, на что им можно ориентироваться. Макрон, можно сказать, впервые за эти годы ответил Путину его подходом.

При этом нет ответа на вопрос, действительно ли эти войска когда-нибудь в перспективе появятся на территории Украины. Какие реальные задачи они будут выполнять, при каких условиях эти войска могут войти. И, конечно, нет главного ответа на вопрос, могут ли эти войска использоваться для выполнения боевых задач, потому что и в самой Франции все время говорят исключительно о небоевых задачах.

Но даже при таких условиях у президента РФ возникает та же ситуация стратегической неопределенности, которая раньше была его собственной монополией. Теперь в своем диалоге с советниками Путин не может получить точный ответ на вопрос, будут ли введены войска на территорию Украины, если будет принято то или иное решение о дальнейших российских действиях. И это очень важный момент. Мы не знаем, будут ли введены войска стран НАТО в Украину, и Путин не знает. Раньше на этот вопрос можно было ответить твердо "нет", но не теперь.

То есть теперь Европа фактически начала пугать, как раньше это любил Путин. Это примерно как в американской политике по отношению к Тайваню. Есть ситуация стратегической неопределенности. В Пекине никогда не могут ответить точно на вопрос, как будут действовать США в случае, если Китай попытается решить тайваньскую проблему военным путем. И именно это отсутствие точной информации сдерживает Пекин от решительных действий.

Я считаю, что президент Франции своей риторикой оказывает нам большую услугу, доводя ситуацию до стратегической неопределенности и защищая свою позицию, чтобы в Москве не считали, что это какая-то оговорка французского лидера", – отметил Виталий Портников.