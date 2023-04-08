Блинкен: переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен категорически ответил на вопрос переговоров Украины и России об окончании войны. По его словам, пока невозможно говорить о прекращении огня.

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Политик подчеркнул, что сейчас это означало бы утверждение оккупации страной-агрессором РФ части украинских территорий. Его слова процитировало издание Tagesschau.

"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и продолжительным миром", – объяснил Блинкен.

Глава американского Госдепа убежден, что Россия предпочла бы использовать прекращение огня. В частности, для перегруппировки своих захватнических войск, чтобы в итоге через некоторое время снова попытаться наступать.

В то же время, говорит политик, именно государство-террорист РФ, развязавшее эту неоправданную кровопролитную войну, должно дойти до того, чтобы быть готовым к конструктивным переговорам.

"Целью должен быть справедливый и крепкий мир", – подчеркнул Блинкен.

Накануне госсекретарь США заявил, что, вероятно, долгожданное контрнаступление Сил обороны Украины начнется в ближайшие недели. Он также подчеркнул, что решение о деоккупации территорий, в частности Крыма, будут принимать украинские власти.

Кроме того, Блинкен озвучил будущее Украины, выразив убеждение, что она будет сильным, независимым, демократическим государством. Он пообещал, что США и дальше будут поддерживать украинский народ в борьбе с агрессией РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля в России в очередной раз заговорили о возможных переговорах Москвы с Киевом. В частности, в МИД страны-агрессора, не ориентируясь в реальной ситуации на поле боя, снова начали диктовать Украине свои "условия".

В Офисе президента ранее заявили, что не исключают переговоров Киева и Кремля относительно Крыма. Однако отметили, что об этом вопросе можно говорить только после выхода ВСУ на админграницы полуострова.

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