Сильная, независимая, демократическая: в США озвучили свое видение будущего Украины

Соединенные Штаты Америки в очередной раз заявили о долгосрочной поддержке украинского народа в борьбе против российской агрессии. Там Украину видят мощным и независимым демократическим государством.

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Как сообщает "Укринформ", об этом говорится в официальном сообщении государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел нашей страны Дмитрия Кулебы.

"Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны Соединенных Штатов сотрудничества Украина – НАТО, а также долгосрочную приверженность развитию обороноспособности Украины и возможностям сдерживания", – сказано в документе.

Стороны также обсудили дальнейшую военную поддержку украинских сил с помощью США.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущего Украины как сильной, независимой и демократической страны", – говорится в заявлении.

Отметим, ранее Энтони Блинкен заявил, что призывы к перемирию в Украине на данный момент играют на руку исключительно государству-агрессору Российской Федерации. Ведь прекращение огня сейчас только заморозит конфликт и позволит России закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для нового нападения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темой для обсуждения стала серьезная озабоченность американской стороны задержанием и арестом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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