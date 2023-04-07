'Только с учетом российских интересов': Лавров сделал наглое заявление об условиях переговоров России и Украины

В стране-агрессоре России снова заговорили о возможных переговорах с Украиной. В МИД РФ, где по всей видимости не знают реальную ситуацию на поле боя, снова начали диктовать Киеву свои "условия".

Видео дня

Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров заявил, что переговоры якобы возможны только "на основе учета российских интересов". Об этом он сказал для брифинге для российских пропагандистов в Анкаре в пятницу, 7 апреля.

По его словам, российский диктатор Путин и другие представители РФ "не отказывались от переговоров". При этом российский дипломат указал, что должна учитываться "позиция" России, которая вторглась на территорию Украины, убивает ее мирных жителей и захватывает города.

"Но они могут быть только основе учета российских "законных" интересов, российских "законных" озабоченностей, которые мы долгие годы излагали в диалоге с нашими западными коллегами", – сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ заявил, что международные эксперты "пытаются усадить Россию за стол переговоров", однако не уточнил, что это в Москве уже буквально умоляют Украину о диалоге.

Призывы западных стран вывести российские войска с территории суверенного независимого украинского государства Лавров цинично назвал "нечистоплотным приемом".

"На фоне заявлений, которые звучат из Киева, Вашингтона, Брюсселя о том, что нельзя прекращать военные действия и переходить к переговорам, на фоне противоречащих этим постулатам требованиям к РФ остановить войну и сесть за стол переговоров мы понимаем, что все это достаточно нечистоплотный прием", – сказал представитель оккупантов.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с Лавровым заявил, что война в Украине должна быть закончена как можно скорее переговорами. Он отметил, что Турция готова выступить посредником в переговорах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Путиным заявил о необходимости "немедленного прекращения" войны в Украине. Сделать это он предлагает путем переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!