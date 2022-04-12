Арестович заявил, что смерть Путина не выгодна Украине, и назвал причину

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что смерть российского лидера Владимира Путина не выгодна Украине. Она вряд ли закончит войну и может лишь привести к событиям, при которых Запад просто снимет с РФ все санкции.

Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "Центр". Чиновник назвал три варианта относительно страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первый: Путин остается жив и избегает переворотов. Не важно, кремлевская медицина возвращает его жизнь или двойник хорошо справляется под его видом. Так, они сохраняют курс на изоляцию, попытки договорится, обойти санкции. В целом не могут продуцировать военную силу и пытаются сосредоточится внутри, начинается внутренняя борьба", – отметил Арестович.

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Самым худшим вариантом для Украины он считает выпуск оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет в РФ другого оппозиционного лидера. По его словам, это также будет возможно после смерти или ухода от власти Путина.

"Они устроят настоящий парламентаризм, будет несколько политических партий. Они действительно договорятся з Западом. А тот жаждет договориться. С них снимут санкции, в том числе высокотехнологические. Они начнут догонять мировое производство", – объяснил свою точку зрения советник главы ОПУ.

Лучшим вариантом он назвал тот, при котором нынешний российский лидер пожил бы еще некоторое время и "РФ просто доломали санкциями".

"Когда украинцы радостно желают смерти Путину, это, конечно, все очень мило, вот только его жизнь для нас намного более выгодный вариант, чем победа в РФ любых других сил", – заявил Арестович.

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