'А как ты закончил войну?': Шарп объяснил, почему Путин зациклился на Донбассе, и что заставит его дать заднюю

У российского диктатора Владимира Путина есть желание целиком уничтожить Украину. Однако в ближайшей перспективе ему не удастся это сделать.

Поэтому на данном этапе главарь Кремля стремится "одержать убедительную победу по очкам". Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Путин захочет снова атаковать Украину

По мнению военного эксперта, российский диктатор эмоционально вовлечен в войну против Украины и мечтает уничтожить наше государство целиком. В связи с невозможностью осуществить все свои желания военным путем, главарь Кремля хочет одержать хоть какую-либо победу.

"На мой взгляд, ему сейчас важно одержать убедительную победу по очкам. Далее, допустим, если будет перерыв, он постарается разрушить Украину гибридными методами, возможно, подготовиться к войне, чтобы атаковать снова", – сказал Шарп.

Кремль хочет продать россиянам "победу"

Израильский военный обозреватель объяснил, что сейчас Путину важно установить полный контроль над Донецкой областью, чтобы показать россиянам, что одна из географически конкретизированных целей войны была достигнута.

"Без Донецкой области его спросят: а как ты закончил войну? Ему нужны убедительные достижения, он ради этого пожертвовал многим", – заявил Шарп.

Также он добавил, что для того, чтобы Путин отказался от какой-то важной локальной цели, например, от захвата Донецкой области, должно произойти что-то особенное. Речь идет о полном тупике для российских оккупационных войск на фронте либо же об ужасных последствиях санкций для РФ.

"Если же последствия будут тяжелыми, но если у него все равно есть запас прочности, скажем, на полгода, то, скорее всего, это не заставит его спешить. Однако это заставит его подумать, потому что одно дело воевать спокойно еще два года, а другое дело, когда он поймет, что у него только полгода. Я упрощаю, но это так", – объяснил эксперт.

Что предшествовало

После саммита на Аляске президент Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

Напомним, в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

