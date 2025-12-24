"800 млрд долларов – общая оценка потерь": Зеленский объяснил, откуда Украина планирует брать средства на восстановление
За время полномасштабной войны Россия нанесла Украине ущерб на почти триллион долларов. Поэтому после завершения войны придется искать средства на восстановление украинской экономики, реконструкцию поврежденных районов и регионов, а также на решение гуманитарных вопросов.
Частично убытки будет покрывать инвестиционный фонд с участием США и Европы, его создание предусмотрено последней версией американского "мирного плана" из 20 пунктов. Подробности рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 23 декабря.
Откуда Украина будет брать деньги на восстановление и развитие после войны
Глава государства рассказал, что Киев оценивает нанесенный Россией за время полномасштабной войны ущерб в около 800 млрд долларов.
Когда же представители СМИ поинтересовались у Зеленского, откуда Украина планирует брать деньги на восстановление – Зеленский рассказал о нескольких основных потенциальных источниках. Один из них предусмотрен последним драфтом документа из 20 пунктов, который может лечь в основу финального соглашения о завершении войны. Его Зеленский назвал "политическим документом" между Украиной, США, ЕС и Россией.
В 9 пункте упомянутого проекта предусмотрено создание нескольких фондов.
"Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал", – рассказал Зеленский.
Он добавил, что упомянутый пункт содержит несколько подпунктов.
Подпункт А предусматривает, что США и европейские страны образуют фонд капитала и грантов с целевым размером 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину.
"Мы не знаем с вами, будет ли это 200 (миллиардов долларов. – Ред.). Все это предмет для разговора. Мы не знаем, согласится ли Европа. Потому что когда мы говорим 200 – Америка с Европой. То есть Америка имеет в виду: они – 100 и Европа – 100. Мы до конца не знаем, как будет. Мы видим переговорный процесс Украины и США, и также советников по национальной безопасности некоторых государств. Но они за Европу еще их позицию полностью по всему не сказали, и это может измениться", – прокомментировал Зеленский.
Следующий подпункт (В) предусматривает, что для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов.
"Глобальные институты по восстановлению будут использовать механизмы для усиления и содействия этим усилиям", – отметил президент.
В подпункте С указано, что Украина будет внедрять лучшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций.
И заключительный подпункт, D, фиксирует, что Украина оставляет за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.
"Компенсацию для нас очень важно было акцентировать. Я не уверен, что все это останется в таких формулировках. Я просто говорю, что на сегодня это так", – подчеркнул президент.
На уточняющий вопрос о том, что именно предусматривает проект соглашения, компенсации или репарации, Зеленский ответил: речь идет о реальной компенсации за причиненный Россией в результате агрессии ущерб.
"Например, сейчас у нас есть уже европейское решение о 90 миллиардах евро поддержки на два года. Европейцы дали беспроцентный кредит. Мы его привязываем юридически, что мы 90 миллиардов отдадим Европе в момент, когда Россия даст репарации. То есть вот такая связь. При этом 90 они нам дали, а 210 миллиардов замороженных активов остались. То есть мы понимаем, что средства есть, и что в целом должно быть возмещено так или иначе значительно больше, потому что Россия своими ударами нанесла такой ущерб", – отметил президент.
Также он рассказал о 10 пункте 20-пунктного документа. Он предусматривает, что после подписания соглашения о завершении войны Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
"Позиция Америки – поскольку это четырехсторонний документ – по свободной торговле, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с "русскими". То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией. Но это они говорят. Мы говорим о себе – о такой возможности свободной торговли Украины с США", – отметил Зеленский.
Он добавил, что в соглашении между Украиной и США о снятии санкций с агрессора речь не идет, однако то, что санкционное давление будет ослабляться, глава государства считает практически неизбежным.
"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы. Этого механизма в этом соглашении у нас нет, и я считаю, что это важно. Но мы не можем точно знать, что обсуждается в других соглашениях между другими участниками", – заявил Зеленский.
Он добавил, что не считает, что снятие санкций с России вообще должно упоминаться в соглашении между Украиной и США. Более того, снятие санкций Вашингтоном не означает, что тем же путем пойдет Европа и те страны мира, которые считают, что агрессор должен быть наказан.
"Я считаю, что нам это не нужно совсем. Почему? Потому что мы не понимаем, что будет дальше. Мы же привязываемся к каким-то их шагам, и это разные санкции. Мы с американцами в диалоге по нашим документам. Американские санкции – это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира. Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других. Тем более мы пока не понимаем, насколько серьезно россияне относятся к тому или иному документу, в целом к окончанию войны. Мы видим ежедневное продолжение ударов. И у нас есть опыт многих лет до этого вторжения, когда россияне не придерживались обязательств", – сказал президент.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев в 2026 году. По его словам, центральная власть видит, что зимние программы "действительно работают", поэтому помощи станет больше.
По словам Зеленского, зимняя "тысяча" будет стоить госбюджету около 18 млрд грн: такая сумма следует из озвученного президентом количества заявок, которых по состоянию на 24 декабря ожидается почти 18 млн.
