"То, что делает Украина, действительно впечатляет": Писториус отметил перенос войны на территорию России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина демонстрирует новые подходы к ведению войны, которые могут стать определяющими для армий будущего. Украинские военные не только эффективно сдерживают российские силы, но и заставляют партнеров переосмысливать собственные подходы к обороне и применению современных технологий.

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Об этом Писториус сказал во время открытия 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Его слова цитирует "Укринформ".

Обращаясь к министру обороны Украины Михаилу Федорову, глава немецкого оборонного ведомства отметил, что еще во время предыдущей встречи союзников в апреле были заметны тенденции, которые сейчас стали еще более очевидными.

"Пока российское наступление срывается, ваши войска сохраняют свой импульс на поле боя. То, что делает Украина, перенося войну туда, откуда она пришла, действительно впечатляет. И это не случайность. Поддержка Контактной группы по вопросам обороны Украины сыграла в этом решающую роль", — – сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Германия с самого начала поддерживала новый план действий Украины и содействовала развитию необходимых потенциалов.

Особое значение имеет масштабное внедрение беспилотных систем и использование цифровых решений, которые ускоряют процессы разведки, обнаружения целей и нанесения ударов. Отдельно он отметил развитие украинских ударных возможностей средней дальности и создание штурмовых полков беспилотников.

Писториус также напомнил о своей поездке в Украину в прошлом месяце, когда он посетил командные пункты вблизи Запорожья и Днепра.

"Я смог увидеть это собственными глазами и был глубоко впечатлён. Меня глубоко поразили высокий профессионализм украинских военных и их инновационные методы ведения войны. Я убеждён, что такой тип войны станет определяющим для нас во многих аспектах. Мы должны учиться у Украины", — – подчеркнул он.

Глава Минобороны ФРГ добавил, что сотрудничество между Берлином и Киевом давно вышло за рамки модели, когда помощь поступает только в одном направлении.

"Наше партнерство больше не является улицей с односторонним движением, и не является таковым уже давно", — – резюмировал Писториус.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в немецком правительстве заявили, что Берлин выделит очередной транш в рамках программы PURL на закупку вооружения для украинской армии. Через этот механизм Германия профинансирует закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.

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